В "Нефтчи" приступили к поиску нового главного тренера

Бакинский футбольный клуб "Нефтчи" продолжает поиски нового главного тренера. Самир Абасов, возглавлявший команду в течение последнего года, покинул команду на этой неделе.

Руководство азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" ведет поиски нового главного тренера.

По данным местных СМИ, главным кандидатом на то, чтобы занять пост наставника команды, на сегодняшний день считается украинский специалист Юрий Вернидуб.

Ранее сообщалось, что "Нефтчи" может пригласить на должность главного тренера турецкого наставника Абдуллу Авджи или белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

Напомним, в минувшие выходные "Нефтчи" со счетом 2:3 уступил дома "Имишли", дебютанту Премьер-Лиги Азербайджана "Имишли". Через несколько дней после этого матча руководство "Нефтчи" отправило в отставку главного тренера команды Самира Абасова. Он возглавлял бакинцев с октября прошлого года.

Турнирная таблица

После 12 туров "Нефтчи" располагается на 8-й строчке в чемпионате Азербайджана. В активе бакинцев 15 очков.