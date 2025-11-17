Турция наладит связи с Арменией только после мирного договора Баку и Еревана

Глава МИД Турции Хакан Фидан сегодня в ходе общения с депутатами Великого национального собрания Турции озвучил условие нормализации отношений с Арменией, отметив: это будет сделано после заключения мира Еревана и Баку.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня выступил в Комиссии по планированию и бюджету Великого национального собрания Турции с докладом о бюджете министерства иностранных дел на 2026 год.

После доклада, отвечая на вопросы депутатов, министр назвал условие нормализации отношений с Арменией, сообщает турецкий информационный портал Haber Global.

"Мы готовы нормализовать отношения с Арменией, когда Азербайджан и Армения подпишут окончательное мирное соглашение"

- Хакан Фидан

Также министр отметил, что Турция имеет неоднократно озвученную политическую линию в отношении нормализации отношений с Арменией.

Воля, проявленная 8 августа в Вашингтоне в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также прогресс в процессе нормализации отношений с Арменией укрепили надежды на долгожданный прочный мир в регионе, подчеркнул Хакан Фидан, отметив, что исключительные отношения с Азербайджаном поддерживаются на двусторонней и многосторонней платформах, и Турция действует в координации и солидарности со своим союзником Азербайджаном в усилиях по установлению мира и стабильности в Южном Кавказе, включая восстановление и возрождение Карабаха.

В то же время, учитывая мирный и конструктивный подход Армении к Турции и Азербайджану, Анкара продолжает диалог с Ереваном, который демонстрирует открытую и заинтересованную позицию в отношении нормализации отношений с Анкарой.

Турция с самого начала прилагает усилия для установления мира в Южном Кавказе и создания в регионе общей зоны процветания, и сейчас Азербайджану и Армении следует хорошо использовать эту историческую возможность и как можно скорее заключить мирное соглашение, добавил дипломат.