Глава МИД Турции рассказал о контактах с Арменией

Хакан Фидан сообщил, что Турция не прекращает контакты с Арменией на различных уровнях. Он также подчеркнул, что республике Южного Кавказа нужно как можно скорее заключить мирное соглашение с Азербайджаном.

Турция продолжает диалог на различных уровнях с Арменией. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, выступая 18 ноября в парламенте страны.

Он подчеркнул, что Ереван продемонстрировал открытую и целеустремленную позицию в вопросе нормализации отношений с Анкарой.

"Мы искренне продвигаем наши совместные усилия по конкретным шагам, которые могут быть предприняты. С самого начала Турция стремилась к установлению мира на Южном Кавказе и созданию общей зоны процветания в регионе"

– Хакан Фидан

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что Азербайджан и Армения призваны воспользоваться этой исторической возможностью и как можно скорее соглашение о мире.

"Воля, выраженная в Вашингтоне 8 августа в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, и прогресс, которого мы добиваемся в процессе нормализации отношений с Арменией, укрепили надежды на долгожданный прочный мир в регионе"

– глава МИД Турции