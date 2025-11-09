Глава МИД Турции рассказал о контактах с Арменией

Турция продолжает диалог на различных уровнях с Арменией. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, выступая 18 ноября в парламенте страны.
Он подчеркнул, что Ереван продемонстрировал открытую и целеустремленную позицию в вопросе нормализации отношений с Анкарой.
"Мы искренне продвигаем наши совместные усилия по конкретным шагам, которые могут быть предприняты. С самого начала Турция стремилась к установлению мира на Южном Кавказе и созданию общей зоны процветания в регионе"
– Хакан Фидан
Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что Азербайджан и Армения призваны воспользоваться этой исторической возможностью и как можно скорее соглашение о мире.
"Воля, выраженная в Вашингтоне 8 августа в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, и прогресс, которого мы добиваемся в процессе нормализации отношений с Арменией, укрепили надежды на долгожданный прочный мир в регионе"
– глава МИД Турции