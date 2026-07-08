Атаки США на Иран могут продлиться месяц

В США предполагают, что новая волна ударов по Ирану может продлится до месяца, передает Axios. Удары возобновились в ночь на 8 июля и были продолжены в ночь на 9 июля.

В Вашингтоне допускают, что новая волна ударов по Ирану может затянуться на месяц, об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По сообщению источников, американские удары по Ирану могут продлиться как несколько дней, так и месяц. Продолжительность и масштаб атак будет зависеть от последующих действий иранской стороны. Один из собеседников портала отметил, что США проводят атаки, чтобы иранская сторона поняла, что Вашингтон "не шутит".

Напомним, в ночь на 8 июля США провели атаку на Иран. Трамп объявил, что режим прекращения огня прекратил действовать. Иранская сторона ответила, атаковав американские базы на Ближнем Востоке. Обмен ударами повторился 9 июля.

Будет ли третья иранская война?

Американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что текущий обмен ударами между США и Ираном не перерастет в новую войну, поскольку у Пентагона все еще не устранен дефицит вооружений, а Белому дому не выгодно масштабировать боевые действия перед промежуточными выборами в Конгресс.

"То, что мы сейчас наблюдаем, является следствием вязкой ситуации "ни мира, ни войны", сложившейся вокруг Ирана и в Ормузском проливе в рамках очень непростых взаимоотношений между Вашингтоном и Тегераном. Обе стороны обмениваются точечными ударами, но не проявляют намерений эскалации военной обстановки до возобновления полномасштабной войны. Очевидно, сейчас Пентагон и КСИР меряются силами и проверяют, что есть в запасе у оппонентов", - прежде всего сказал он.

"Для США текущие атаки на военные объекты в Иране имеют характер попытки отыграться за факт поражения в рамках полномасштабной войны, происходившей в марте и начале апреля. Тогда именно США пришлось сдавать назад и идти на переговоры с Ираном ввиду истощения ракетных арсеналов и невозможности достичь политических целей этой военной кампании силовым путем. Сейчас стало очевидно, что переговоры с Ираном затянулись и какого-то быстрого результата США добиться не удается. Меморандум о взаимопонимании подписан не так давно, 17 июня, но даже три недели без эффектных достижений для Белого дома неприемлемы", - сообщил Малек Дудаков.

"Поэтому американцы вернулись к тактике силового давления, но в ограниченных масштабах. Они надеются, что за счет точечных ударов у них получится ослабить военные возможности Ирана в Ормузском проливе и таким образом нивелировать значимость того рычага контроля, который есть на текущий момент у Ирана – возможности полностью блокировать судоходство в Ормузе. Так что сейчас ВС США бьют именно по тем местам, где находятся иранские пункты запуска ракет, ракетные арсеналы и радиолокационные станции наведения", - обратил внимание американист.

"Судя по тому, как решительно КСИР отвечает на все эти действия американских войск, мы можем заключить, что Тегеран воспринимают новые угрозы Дональда Трампа скорее как блеф. В Иране понимают, что военные ресурсы США ограничены после интенсивной фазы войны и быстро их восполнить Пентагон не может, следовательно, массированных обстрелов ожидать не приходится", - отметил эксперт.

"Кроме того, приближаются выборы в Конгресс США, до их даты, 3 ноября, остается менее четырех месяцев. Устраивать новую глобальную эскалацию иранского конфликта Администрации Трампа крайне рискованно, на фоне того, насколько американское общество негативно воспринимает войну с Ираном, а она по-прежнему очень непопулярна в США. Поэтому сейчас, я думаю, обмены ракетными ударами будут продолжаться, но в точечном режиме, но скатывания в полномасштабную войну не произойдет. Безусловно, и какого-то полноценного мира в ближайшее время тоже добиться не удастся", - заключил Малек Дудаков.