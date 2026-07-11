Новый раунд эскалации США и Ирана: еще на шаг дальше от дипломатии

После участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Анкаре взаимные удары США и Ирана участились и стали фактически ежедневными.

Очередной виток военного противостояния между США и Ираном перешел в фазу интенсивных взаимных ракетных ударов, впервые включив в себя применение новых типов вооружений и охватив сразу несколько стран региона.

Согласно заявлению Центрального командования ВС США (CENTCOM), американская сторона этой ночью в четвертый раз нанесла серию высокоточных ударов по "десяткам целей" на территории Ирана. В операции были задействованы истребительная авиация, корабельные средства поражения, а также беспилотные системы, включая — впервые — ударные морские дроны. По официальной версии Вашингтона, целью атак стало "ослабление возможностей Ирана" по воздействию на международное судоходство в районе Ормузского пролива.

Применение морских беспилотников указывает на трансформацию концепции "беспилотного театра военных действий" в регионе Персидского залива, где риски человеческих потерь для США остаются крайне высокими, учитывая нахождение там множества американских военных баз. В условиях милитаризованной береговой обороны Ирана и развитых асимметричных возможностей КСИР (включая скоростные катера и противокорабельные системы) ставка на автономные ударные платформы выглядит логичной.

При помощи этих ударов Трамп хочет изменить статус-кво в Ормузском проливе, который после весенней войны, де-факто перешел под контроль Ирана. CENTCOM объявил, что Иран в настоящее время "не контролирует" Ормузский пролив. Даже если удары США ослабляют возможности ИРИ жестко контролировать проход кораблей, они и не обеспечивают свободу судоходства, тем более установление американского контроля в проливе. Ряд стран, включая Катар, остановили отправку своих танкеров через Ормуз.

Ответ Ирана на удары США последовал в форме масштабной операции, объявленной Корпусом стражей Исламской революции как "операция возмездия". Под огонь попали страны, где размещены американские военные объекты. По заявлениям КСИР, в Кувейте были поражены объекты на базе Али-Салем, включая топливные резервуары, элементы системы ПВО Patriot и радиолокационные средства. В Бахрейне удары пришлись по инфраструктуре, связанной с обслуживанием авиации и управлением беспилотниками, в том числе по объектам, обеспечивающим деятельность морской авиации США. В Иордании, как утверждает иранская сторона, ракетно-дроновая атака вызвала пожары на складах боеприпасов и в топливных хранилищах. Удары пришлись и по объектам США в ОАЭ.

Хотя независимое подтверждение масштабов разрушений отсутствует, сама география атак свидетельствует о том, что Иран рассматривает всю региональную инфраструктуру США — от Персидского залива до Леванта — как единое поле ответных действий. Такая стратегия усиливает давление на союзников Вашингтона и повышает цену дальнейшей эскалации.

Несмотря на отсутствие победителя, как и в мартовской войне, для Вашингтона и Тегерана по-прежнему важно создавать и поддерживать нарратив об оправданности собственных ударов. США акцентируют внимание на защите международного судоходства, тогда как Иран — на легитимности ответных мер и способности наносить ущерб американской военной инфраструктуре.

Нарастающая эскалация между США и Ираном снижает шансы на переговоры и подписание сделки. Иранские источники отрицают готовность к возобновлению переговоров до изменения позиции США, тогда как американская сторона заявляет о формальной открытости к диалогу, одновременно продолжая военное давление. Заявления Дональда Трампа о завершении режима прекращения огня фактически закрепляют переход к новой силовой фазе конфликта.

Если говорить о масштабах эскалации, то они явно уступают тому, что было в 40-дневной войне, и носят скорее характер контролируемого конфликта. При этом сам факт обстрелов сужает коридор для маневра и препятствует возобновлению переговоров. Поведение соседних стран тоже влияет на дальнейшее развитие событий. Катар и Оман ведут переговоры с Ираном, чтобы "предотвратить эскалацию напряженности".

С другой стороны, Саудовская Аравия начала военные действия с Йеменом, где располагаются иранские союзники в лице хуситов. Последние объявили, что организованное в 2022 году перемирие между КСА и хуситами перестало существовать. Поводом к разрыву режима прекращения огня стали события 3 июля, когда ВВС Саудовской Аравии пытались помешать самолету из Ирана сесть в аэропорту Саны, а хуситы открыли огонь из зенитного оружия по саудовской военной авиации.

В целом, необходимо отметить, что в течение последней недели переговоры Ирана и США потеряли перспективу и страны перешли к новой, пускай и ограниченной, фазе эскалации конфронтации.