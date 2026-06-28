Новые переговоры США и Ирана 2026: какие разногласия и перспективы?

Расскажем, каковы итоги прошедших переговоров Ирана и США, почему переговоры США и Ирана отменены, каковы позиции Тегерана и Вашингтона, кто выступает посредником, когда новые переговоры США и Ирана, а также каковы разногласия и перспективы.

Каковы итоги прошедших переговоров Ирана и США?

После подписания меморандума Вашингтон и Тегеран провели один раунд прямых переговоров в швейцарском Бюргенштоке, а также непрямые переговоры в Катаре. Переговоры в Швейцарии, согласно совместному заявлению посредников, прошли в позитивной и конструктивной атмосфере и заложили основу для дальнейших технических консультаций. Однако продолжение диалога было отложены, поскольку Израиль продолжал бомбардировки южного Ливана.

С начала месяца стороны вели непрямые технические переговоры в Дохе. Эти консультации были приостановлены на время траурных церемоний по убитому верховному лидеру Али Хаменеи, которые завершились 9 июля его захоронением в Мешхеде у святилища Имама Резы. Переговоры касались нескольких ключевых вопросов: будущее ядерной программы, разблокировка замороженных иранских активов и управление Ормузом. Однако, по данным источников, дипломатического прогресса достигнуто не было.

Почему переговоры США и Ирана отменены?

Перемирие, продлившееся всего три недели, было нарушено серией взаимных ударов. 7 июля в Центком США заявили о нанесении удары по более чем 80 иранским целям в ответ на "иранские атаки" на три коммерческих судна в Ормузе. Всего с начала недели американские военные нанесли удары примерно по 170 целям в ИРИ.

В ответ Исламская Республика нанесла ракетные и беспилотные удары по военным объектам и инфраструктуре США в государствах Персидского залива - Кувейте, Бахрейне, Катаре и Иордании. В результате американских авиаударов, по данным минздрава ИРИ, погибли десятки мирных жителей. При этом Reuters сообщил сегодня со ссылкой на американских чиновников, что недавние атаки на коммерческие суда, принадлежащие Саудовской Аравии и Катару, стали следствием "сбоя в системе".

Какую позицию занимает Иран по переговорам с США?

Иран демонстрирует решимость через заявления своего верховного лидера, который призвал к мести. В своем первом послании после похорон Али Хаменеи новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи поклялся, что отомстит за смерть отца. В опубликованном в субботу обращении он также выразил благодарность десяткам миллионов присоединившимся к траурным процессиям в Иране и Ираке. Ранее, источник иранского информагентства Fars сообщил, что Тегеран не намерен вступать в переговоры, пока Вашингтон не изменит свою позицию. Иранские официальные лица крайне скептически относятся к намерениям Америки, особенно после последних ударов и заявлений Трампа.

Какова позиция США по переговорам с Ираном?

Глава Белого дома Дональд Трамп, несмотря на свою воинственную риторику, дал указание вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланнику Стиву Уиткоффу и предпринимателю-переговорщику Джареду Кушнеру продолжить переговоры с ИРИ. Однако Трамп также заявил о требовании публичного заверения иранской стороны о том, что Ормуз открыт и что суда, пересекающие его, не будут атакованы. Администрация также требует, чтобы Тегеран публично отказался от намерения взимать плату за проход судов.

В ответ на сообщения о предполагаемом заговоре с целью его убийства, глава Белого домапригрозил, что тысяча ракет готовы к запуску по ИРИ, а за ними последуют тысячи других, если иранцы осуществят свою угрозу. Он добавил, что приказы уже отданы, и ВС США готовы полностью разрушить Иран.

Кто выступает посредником между США и Ираном?

В качестве посреднических сторон продолжают выступать Пакистан и Катар. Катар, несмотря на то что сам стал одной из стран Персидского залива, подвергшихся ударам во время последней эскалации, продолжает прилагать усилия по возвращению дипломатии в нужное русло. Катарская делегация посетила Тегеран в пятницу для обсуждения путей выхода из тупика. Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдуррахман бен Джассим Аль Тани призвал США и ИРИ выполнять свои обязательства.

Вчера глава МИД ИРИ Аббас Аракчи прибыл в Маскат для переговоров по Ормузу. Как заявили в иранском МИД, согласно подписанному меморандуму, Иран и Оман должны сотрудничать и консультироваться по морским вопросам, касающимся пролива, и несколько раундов технических переговоров уже состоялись как в Тегеране, так и в Маскате. Аракчи должен был обсудить с оманскими властями установление соответствующих механизмов для безопасного транзита судов через общие воды.

При этом американская делегация не будет присутствовать в Омане за столом переговоров с иранской стороной. По данным катарских официальных лиц, Вашингтон временно отказывается от прямых дипломатических контактов с Тегераном и намерен вести дистанционные переговоры исключительно через посредников. Причины такого решения не разглашаются, и пока остается неясным, состоятся ли контакты в ином формате или будут перенесены на более поздний срок.

Параллельно с этим Тегеран расширяет круг своих дипломатических претензий. Замминистра иностранных дел Казем Гарибабади объявил о намерении привлечь ОАЭ к ответственности за поддержку действий США в иранском конфликте. Поводом для заявления послужило постановление Минторговли США от 10 июля о смягчении экспортных ограничений в отношении ОАЭ, которое открыло Эмиратам доступ к передовым американским вооружениям, ИИ-чипам и коммерческим спутникам.

Когда новые переговоры США и Ирана?

Ситуация с перспективами переговоров остается крайне противоречивой:

Заявление Трампа: 10 июля американский лидер объявил о согласии США на просьбу Тегерана продолжить переговоры, указав о завершении перемирия между сторонами. Ранее, Трамп называл переговоры с иранцами "пустой тратой времени";

Опровержение Ирана: Иранские официальные лица опровергли заявление Трампа: в МИД ИРИ заявили, что не запрашивали переговоров с США, добавив, что был лишь принял визит катарских посредников для обсуждения региональной ситуации и морской безопасности. Было отмечено, что власти республики не отклонили просьбу Катара, как регионального посредника, о визите в Иран. При этом Fars сообщил, что ИРИ не намерена вступать в переговоры, пока американцы не изменят свою позицию;

Обвинения Ирана в адрес США: Багаи обвинил США в неоднократном нарушении условий меморандума, сославшись на удары США по нескольким иранским городам в среду и четверг, а также на отзыв Вашингтоном лицензии, разрешающей продажу иранской нефти до 21 августа, и на новые санкции;

Ультиматум Ирана в ООН: Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани предупредил, что Тегеран может перестать соблюдать Исламабадский меморандум, если американские атаки продолжатся. Он подчеркнул, что Тегеран остается привержен соглашению при условии, что американская сторона полностью и добросовестно выполняет свои обязательства. Иравани также обвинил США в "вопиющем нарушении" Устава ООН в связи с атаками на иранские острова и южные города 7 и 8 июля. Он заявил, что эти атаки представляют собой существенное нарушение первой статьи меморандума, которая обязывает Вашингтон прекратить все военные действия против ИРИ. Кроме того, Иравани отверг "политически мотивированные обвинения" со стороны американцев и евротройки по ядерной программе, подчеркнув, что ИРИ остается ответственным участником ДНЯО с 1970 года.

Каковы ключевые разногласия США и Ирана сейчас?

Ормузский пролив стал главным камнем преткновения в данном раунде переговоров. В статье пятой меморандума говорится, что ИРИ будет обеспечивать безопасный проход коммерческих судов бесплатно на протяжении двух месяцев, а также вступит в диалог с Оманом для определения будущего управления проливом. Однако после подписания меморандума некоторые суда продолжали использовать старый маршрут, одобренный Оманом и США, который проходит через район, обозначенный КСИР как "запретный". Это создало параллельные маршруты судоходства в проливе.

Иранские официальные лица настаивают на том, что меморандум позволяет Тегерану влиять на то, как суда проходят через пролив. Иран также заявляет, что возврата к свободному судоходству довоенной эпохи не будет. Тегеран создал специальное управление, которое, по его замыслу, будет выдавать разрешения на безопасный проход. Вашингтон же считает Ормузский пролив международной водной артерией и отвергает любые сборы как неприемлемые. По данным СМИ, иранские официальные лица в частном порядке признали своим американским собеседникам, что обстрелы судов были ошибкой, возложив вину на отколовшуюся внутреннюю группу радикалов, пытающуюся подорвать переговоры.

Что еще мешает переговорам США-Ирана?

Угрозы: американские СМИ сообщили, что Израиль поделился с Вашингтоном разведданными о разработке в ИРИ плана убийства Трампа. Сообщается, что это побудило Секретную службу потребовать, чтобы Трамп сменил самолет после вылета с саммита НАТО в Анкаре. В ответ глава Белого дома пригрозил Ирану уничтожением. В ходе похорон Хаменеи, в которых приняли участие десятки миллионов человек, звучали призывы убить Трампа. Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи заявил, что месть за отца - "непременно должна" состояться;

Вопрос Ливана: в меморандуме говорится о прекращении огня в Ливане, но нет конкретного упоминания Израиля, занявшего около одной пятой территории страны. Израиль продолжал атаки на Ливан после подписания меморандума до тех пор, пока в конце июня не было достигнуто новое рамочное соглашение. Однако это соглашение является шатким, поскольку оно не требует вывода израильских сил, а увязывает это с разоружением "Хезболлы" - условие, отвергнутое группировкой;

Ядерный вопрос: иранские официальные лица исключили немедленный доступ к ядерным объектам, пострадавшим в ходе американо-израильской войны, настаивая на том, что такие вопросы могут решаться только в рамках соглашения. Иравани также заявил, что резолюция 2231 Совета Безопасности ООН утратила юридическую силу 18 октября 2025 года, и поэтому заседание Совета по ядерному досье Ирана, созванное по просьбе США, Великобритании и Франции, не имеет правовых оснований.

Иран-США - какие перспективы?

Несмотря на обмен ультиматумами и волну американских авиаударов по пяти иранским провинциям, за кулисами продолжаются дипломатические контакты. Наблюдается всплеск дипломатической активности со стороны посредников, направленной на спасение зашедших в тупик переговоров. Однако перспективы остаются неопределенными. Иранские чиновники крайне скептически относятся к намерениям Америки, особенно после последних ударов и заявлений Трампа. Тем не менее, и Тегеран, и Вашингтон имеют стимулы для возврата к дипломатии. Ни одна из сторон, судя по всему, не готова платить цену за продолжение полномасштабного конфликта.