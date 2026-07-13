Трамп снова нанесет удар по ядерным объектам Ирана?

Вопрос о том, ударит Трамп по Ирану или нет, вызывает мало сомнений: временное перемирие не принесло результатов, стороны вновь обмениваются ударами, а предсказать, каким образом будут в дальнейшем развиваться события, становится все сложнее.

Американский президент не перестает угрожать Ирану, и на этот раз в центре внимания гора Пикакс. ”Мы уничтожим гору Пикакс. Пусть иранцы готовятся. Дайте им знать, что мы идем, и они ничего не смогут сделать”, - заявил Дональд Трамп в одном из недавних интервью. Что такое гора Пикакс и почему Трамп хочет ее уничтожить и что будет, если Америка нанесет по ней удар?

Что такое гора Пикакс?

Гора Пикакс - это европейское название иранской горы Кух-е Коланг Газ Ла. Она находится в провинции Исфахан в 220 километрах от Тегерана и примерно в двух километрах от Натанза, одной из трех ядерных локаций в Иране, которые подверглись американским бомбардировкам в июне 2025 года. Пикакс - один из пиков горной системы Заргос, его высота составляет 1608 метров.

В чем важность Пикакса?

Согласно данным американской разведки, гора Пикакс - укрепленный объект с двумя туннелями глубоко под землей (до 600 метров), из-за чего разрушить его крайне сложно. Строительство в горах Тегеран начал еще в 2020м году, после того как его наземные объекты подверглись диверсиям. Тогда власти Ирана заявляли о том, что Пикакс нужен исключительно для создания центрифуг, которые используются для обогащения урана. В свою очередь разведка США уверена, что горный объект используется Тегераном для дальнейшего продвижения ядерной программы.

Пикакс - ядерный объект?

Что именно происходит на горном объекте Пикакс в Иране, неизвестно. У МАГАТЭ, ядерного агентства ООН, доступа к нему нет, а сам Тегеран ситуацию не комментирует. На спутниковых снимках горы видны следы масштабных строительных работ, при этом сам объект находится в непосредственной близости от Натанза, где, предположительно, до июня 2025 года Иран работал над созданием ядерного оружия. Что касается заявления Трампа по поводу удара по Пикаксу, оно тоже весьма противоречиво. По словам американского президента, за горой идет пристальное наблюдение и какой-либо активности в настоящий момент там не зафиксировано.

Почему Трамп хочет ударить по Пикаксу?

Угрозы Трампа стали привычными на фоне не прекращающейся войны против Ирана. Очередная волна американских ударов пришлась по нескольким иранским островам, а несколько судов возле острова Киш загорелись после атаки в понедельник. Одна из целей Трампа - разрушить портовую инфраструктуру Ирана, чтобы лишить страну возможности контролировать Ормузский пролив, вторая - полностью уничтожить все ядерные объекты Исламской Республики, поскольку изначально война против Исламской Республики началась как раз из-за возможной ядерной угрозы с ее стороны.

Есть ли в Иране ядерное оружие сейчас?

Официально в Иране ядерного оружия нет. Более того, с самых первых дней, когда Израиль и США начали обвинять Тегеран в разработке ядерной программы, власти страны пытались убедить международное сообщество в том, что все работы носят исключительно мирный характер. Ни эти заверения, ни данные МАГАТЭ, собранные с ядерных объектов Ирана, не смогли разубедить Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа в том, что Иран не представляет угрозу ни для Израиля, ни для других стран региона. Между тем, у Ирана действительно есть ядерные объекты, которые он тщательно охраняет. Наиболее известные из них, Натанз, Фордо и Исфахан, серьезно пострадали еще во время прошлогодней 12-дневной войны между Ираном, Израилем и США.

Насколько важен Пикакс в рамках американской стратегии?

Неважно, насколько серьезную угрозу представляет гора Пикакс, для Америки потенциальный удар по ней - возможность продемонстрировать силу своего обычного, не ядерного оружия. Однако атака объекта может еще больше усугубить ситуацию на Ближнем Востоке и окончательно лишить Иран желания сотрудничать с международным сообществом по своей ядерной программе.

Если США не удастся с помощью обычного оружия уничтожить объект, созданный в гранитной скале, мониторить ядерную активность Ирана даже с помощью спутников будет сложнее, а власти страны, в свою очередь, приложат все усилия, чтобы продолжить работу над своей ядерной программой.

Как отвечает Иран на угрозу США?

На обещание Трампа уничтожить Пикакс Иран не дал официального ответа. Однако советник спикера иранского парламента, Мехди Мохаммади, отметил, что Пикакс - самый укрепленный ядерный объект в мире, а стремление американского президента его уничтожить обречено на провал. По словам Мохаммади, само желание нанести удар по горному объекту демонстрирует уровень отчаяния врага, который развязал войну, не имея четкого плана ее ведения. Советник спикера парламента предупредил, что любая попытка уничтожить объект превратит регион в ад.