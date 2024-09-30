Вестник Кавказа

Ленкорань передала Алматы титул молодежной столицы ОТГ

Фонтан в АлмаАте
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Молодежной столицей тюркского мира в 2025 году стал город Алматы. Титул перешел к Алматы от Ленкорани, названной молодежной столицей ОТГ-2024.

Город Алматы в Казахстане официально объявлен молодежной столицей Организации Тюркских государств (ОТГ), информирует министерство культуры и информации Казахстана.

Титул молодежной столицы тюркского мира перешел к Алматы от Ленкорани. В Ленкорани – молодежной столице тюркского мира 2024 года, состоялась церемония закрытия программы. В ней приняли участие молодежные делегации стран-участниц ОТГ. В рамках заключительного мероприятия проведено обучение волонтеров для несовершеннолетних, также состоялась конференция по моделированию ОТГ.

Ранее о том, что Алматы примет титул молодежной столицы ОТГ в 2025 году сообщил в Будапеште на неформальном саммите Организации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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