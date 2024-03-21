Туристический бум ждет Гулрыпшский район Абхазии

Уже в этом году в Абхазии начнет работать аэропорт. Авиагавань, расположенная за Сухумом, в Гулрыпшском районе, стала толчком для привлечения инвесторов и туристов в регион.

Аэропорт в Абхазии будет открыт вблизи села Бабушара Гулрыпшского района, в 18 км от Сухума, информация о запуске аэропорта сработала как "детонатор" для развития туристического бизнеса в Гулрыпшском районе, об этом рассказал заместитель главы районной администрации Беслан Цвинария.

Восстановлением и расширением старого аэропорта в Абхазии занимается российский инвестор. Первый технический рейс авиагавань примет уже летом, а в декабре планируется официальный первый рейс и открытие аэропорта.

"Ведутся работы, снесены все старые строения, вопрос проектирования новых и получение разрешения находятся на стадии разработки, обсуждаются вопросы утилизации строительного мусора. Каждую неделю координационный штаб в аэропорту собирается, на нем устанавливаются конкретные услуги и их выполнение, работа идет очень интенсивно"

– Цвинария

Запуск аэропорта позитивно отразится как на экономике района, так и всей республики, станет стимулом к развитию и запуску других важных проектов, сделает Абхазию привлекательной с точки зрения логистики. Аэропорт может притянуть и другие крупные инфраструктурные проекты, например открытие морского грузового порта в Абхазии, считает замглавы Гулрыпшского района.

В настоящее время основная часть туристов в Абхазии отдыхает на западе республики, запуск аэропорта сделает привлекательным для отдыхающих и другие регионы. Туристическая инфраструктура в Гулрыпшском районе уже развивается, строятся новые отели и крупные гостиничные комплексы.

"Информация о том, что будет запускаться аэропорт послужила детонатором к развитию туристического бизнеса. В этом смысле интерес к району стал немалым. Прибрежная территория Гулрыпшского района - 18 км, те объекты, которые уже сегодня строятся и проектируются, с инвестициями начиная от 300 млн рублей до 2-3 млрд рублей, это объекты крупные, что нас радует, это налоги, это рабочие места, это имидж района и его туристическая привлекательность"

– Цвинария

Туристический потенциал будет раскрыт через несколько лет. Летом 2024 года регион не ждет наплыва туристов - современные места размещения находятся в процессе строительства, также как и аэропорт, отметил он в беседе с радио Sputnik.