Санаторий Смецкого "Гулрипш" в Абхазии ждет второе рождение

Российский инвестор планирует восстановить в Абхазии легендарный санаторий Смецкого. Многие годы величественное здание, утопающее в зелени, разрушается и находится в запустении.

В Абхазии могут возродить уникальный санаторий в Гулырпшском районе, построенный более 120 лет назад российским меценатом Николаем Смецким.

Бывший санаторий Смецкого, согласно решению правительства Абхазии, будет передан в долгосрочную аренду. Инвестор из России не может приватизировать объект, так как санаторий входит в список памятников историко-культурного наследия республики, сообщил председатель Госкомимущества Абхазии Беслан Кубрава.

Огромный санаторий сегодня заброшен, здание заросло деревьями, лишилось крыши и окон, но не утратило величия.

Санаторий для лечения легочных болезней был открыт в Гулрыпше в 1902 году и вскоре стал известной на весь Кавказ и Европу здравницей.

Смецкий, переехавший в Сухум из Москвы, сначала разбил большой парк - пальмы, акация, сосны, эвкалипты, камелии, кактусы были высажены специалистами. Затем в парке был построен санаторий - белое здание в неоклассическом стиле, а спустя десять лет был открыт второй корпус - красное здание в неорусском стиле с элементами модерна. Также на территории были возведены административный корпус, часовня, библиотека, бильярдная.

Некогда жемчужина Абхазии, санаторий Смецкого уже многие годы стоит в запустении. Инвестор планирует восстановить объект, санаторий в долгосрочную аренду оформляет российский инвестор.