Николай Бордюжа предложил исключить Армению из ОДКБ

Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что Армению нужно исключить из ОДКБ, так как она не участвует в работе организации, но при этом требует согласования решений. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что из-за неуплаты взносов и игнорирования работы ОДКБ Еревану следует покинуть блок самостоятельно, либо республику необходимо исключить.
"Если они приостанавливают участие, но не выходят, они остаются полноправными членами ОДКБ. Если они полноправные члены ОДКБ, значит все решения - а решения в ОДКБ принимают консенсусом - должны приниматься с учетом их позиций. А эта позиция сегодня уже, по сути, противоречит тому, что делается в ОДКБ"
- Николай Бордюжа
ОДКБ готова исключить Армению
Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на формирование в ОДКБ консенсуса об исключении Армении из своих членов, что мотивирует и действующее, и бывшее руководство Организации говорить об этой перспективе открыто.
"Фактически, консенсус внутри ОДКБ по этому поводу есть, вопрос только за политическим решением. Армения не участвует в уставной деятельности ОДКБ, не платит членские взносы, не присутствует ни на военных учениях, ни на мероприятиях высокого уровня. Тем не менее, представитель Армении по-прежнему посещает разного рода внутренние заседания структур ОДКБ, то есть Ереван получает инсайдерскую информацию о работе Организации, которую дальше может передавать своим друзьям в США или Францию", - прежде всего сказал он.
"Невыполнение уставных обязательств Ереваном, я считаю, должно автоматически вести к исключению Армении из ОДКБ. Кстати, премьер-министр Никол Пашинян и его ближайшее окружение достаточно цинично комментируют этот факт. Мы здесь должны исходить из собственных интересов. Если есть понимание в центрах принятия решений стран-членов ОДКБ, что Армения в Организацию не вернется, как говорит тот же глава МИД Арарат Мирзоян, то нужно закрепить это официально. Заявление Бордюжи может быть маркером, что это произойдет в самое ближайшее время и Армения будет исключена из состава членов ОДКБ со всеми вытекающими последствиями", - сообщил Игорь Коротченко.
Что будет с ОДКБ без Армении?
Военный аналитик подчеркнул, что три года неучастия Армении в деятельности ОДКБ свели до нуля влияние ее исключения на Организацию. "Де-факто Ереван вышел из ОДКБ несколько лет назад, так что оформление его выхода де-юре никакого эффекта не окажет. ОДКБ сегодня – это успешно развивающийся альянс. Мы видим большой интерес к ОДКБ стран, не входящих в альянс, на фоне командно-штабных и военных учений, которые проводятся в рамках организации. В перспективе может быть создан формат ОДКБ+, когда по вопросам обеспечения безопасности и проведения совместных мероприятий к странам Организации будут подключаться другие государства", - указал он.
"Запрос на сотрудничество с ОДКБ сегодня существует и по обмену опытом, и по расширению зон безопасности. Возможные форматы взаимодействия – ассоциированное членство либо статус наблюдателя. Также востребована деятельность ОДКБ по анализу международной ситуации, высок спрос на сотрудничество с соответствующими мозговыми центрами. В целом, у Организации блестящие перспективы. Сейчас ею руководит эффективный генеральный секретарь с большим международным опытом", - отметил Игорь Коротченко.
"Что касается Армении, она сама выбрала свой путь. Если это путь в западный военный альянс, значит, все последствия и все риски правительство Пашиняна берет на себя лично", - заключил главный редактор "Национальной обороны".
Отметим, ранее генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков сделал заявление, что решение о членстве Армении в структуре может быть принято на Совете коллективной безопасности в Москве 11 ноября 2026 года, поскольку республика нарушает статьи 20 и 25 Устава организации.