Николай Бордюжа предложил исключить Армению из ОДКБ

Армении следует самостоятельно выйти из ОДКБ, если она больше не намерена участвовать в работе объединения, заявил бывший генсек военного блока Николай Бордюжа.

Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что Армению нужно исключить из ОДКБ, так как она не участвует в работе организации, но при этом требует согласования решений. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что из-за неуплаты взносов и игнорирования работы ОДКБ Еревану следует покинуть блок самостоятельно, либо республику необходимо исключить.

​"Если они приостанавливают участие, но не выходят, они остаются полноправными членами ОДКБ. Если они полноправные члены ОДКБ, значит все решения - а решения в ОДКБ принимают консенсусом - должны приниматься с учетом их позиций. А эта позиция сегодня уже, по сути, противоречит тому, что делается в ОДКБ"

- Николай Бордюжа

ОДКБ готова исключить Армению

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на формирование в ОДКБ консенсуса об исключении Армении из своих членов, что мотивирует и действующее, и бывшее руководство Организации говорить об этой перспективе открыто.

"Фактически, консенсус внутри ОДКБ по этому поводу есть, вопрос только за политическим решением. Армения не участвует в уставной деятельности ОДКБ, не платит членские взносы, не присутствует ни на военных учениях, ни на мероприятиях высокого уровня. Тем не менее, представитель Армении по-прежнему посещает разного рода внутренние заседания структур ОДКБ, то есть Ереван получает инсайдерскую информацию о работе Организации, которую дальше может передавать своим друзьям в США или Францию", - прежде всего сказал он.

"Невыполнение уставных обязательств Ереваном, я считаю, должно автоматически вести к исключению Армении из ОДКБ. Кстати, премьер-министр Никол Пашинян и его ближайшее окружение достаточно цинично комментируют этот факт. Мы здесь должны исходить из собственных интересов. Если есть понимание в центрах принятия решений стран-членов ОДКБ, что Армения в Организацию не вернется, как говорит тот же глава МИД Арарат Мирзоян, то нужно закрепить это официально. Заявление Бордюжи может быть маркером, что это произойдет в самое ближайшее время и Армения будет исключена из состава членов ОДКБ со всеми вытекающими последствиями", - сообщил Игорь Коротченко.

Что будет с ОДКБ без Армении?

Военный аналитик подчеркнул, что три года неучастия Армении в деятельности ОДКБ свели до нуля влияние ее исключения на Организацию. "Де-факто Ереван вышел из ОДКБ несколько лет назад, так что оформление его выхода де-юре никакого эффекта не окажет. ОДКБ сегодня – это успешно развивающийся альянс. Мы видим большой интерес к ОДКБ стран, не входящих в альянс, на фоне командно-штабных и военных учений, которые проводятся в рамках организации. В перспективе может быть создан формат ОДКБ+, когда по вопросам обеспечения безопасности и проведения совместных мероприятий к странам Организации будут подключаться другие государства", - указал он.

"Запрос на сотрудничество с ОДКБ сегодня существует и по обмену опытом, и по расширению зон безопасности. Возможные форматы взаимодействия – ассоциированное членство либо статус наблюдателя. Также востребована деятельность ОДКБ по анализу международной ситуации, высок спрос на сотрудничество с соответствующими мозговыми центрами. В целом, у Организации блестящие перспективы. Сейчас ею руководит эффективный генеральный секретарь с большим международным опытом", - отметил Игорь Коротченко.

"Что касается Армении, она сама выбрала свой путь. Если это путь в западный военный альянс, значит, все последствия и все риски правительство Пашиняна берет на себя лично", - заключил главный редактор "Национальной обороны".

​Отметим, ранее генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков сделал заявление, что решение о членстве Армении в структуре может быть принято на Совете коллективной безопасности в Москве 11 ноября 2026 года, поскольку республика нарушает статьи 20 и 25 Устава организации.