Армения надеется на скорые дипотношения с Турцией

Ереван и Анкара установят дипломатические отношения в ближайшем будущем, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Турция в обозримой перспективе установят дипломатические отношения.

"Армения и Турция еще не установили дипломатические отношения, но я убежден, что эти отношения будут установлены в ближайшем будущем, признавая территориальную целостность, суверенитет и границы друг друга. И я думаю, что этот факт следует зафиксировать"

– Никол Пашинян

Ранее глава дипломатии Армении Арарат Мирзоян заявил, что взаимная торговля между Ереваном и Анкарой начала оформляться напрямую. По словам Мирзояна, открытие границы между странами возможно в любой момент, стороны продолжат обсуждение деловых вопросов в рамках форума в 2027 году.

Что нужно для установления дипотношений Армении с Турцией?

Политолог, аспирант СПбГУ по направлению "Международные отношения, глобальные и региональные исследования" Бугра Бекир Ышылак в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что подписание мирного договора Армении с Азербайджаном остается главным условием Турции для нормализации турецко-армянских контактов, и когда Никол Пашинян говорит о близости этого события, он не может не учитывать первоочередную задачу установления дипломатических отношений Еревана с Баку.

"С одной стороны, установление дипломатических отношений между Турцией и Арменией сегодня представляется вполне реальной перспективой. Встречи специальных представителей, возобновление прямого авиасообщения и снятие ограничений на воздушные грузоперевозки показывают, что процесс нормализации постепенно продвигается. В этом отношении важны и технические работы по возобновлению движения по железной дороге Карс-Гюмри. С другой стороны, все это только подготовительные шаги, а окончательное политическое решение об установлении дипломатических отношений Анкара будет принимать в зависимости от прогресса на армяно-азербайджанском треке", - прежде всего сказал он.

"Турция рассматривает сближение с Арменией исключительно в контексте своих союзнических отношений с Азербайджаном. Цель Анкары – содействовать обеспечению мира на Южном Кавказе, и она прямо заявляет, что шаги по нормализации предпринимаются в тесной координации с Баку. Это свидетельствует о стремлении Турции к тому, чтобы оба процесса взаимно укрепляли друг друга: развитие отношений с Арменией должно сопровождаться формированием устойчивого регионального порядка, учитывающего озабоченности Азербайджана в сфере безопасности. Недавние заявления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, увязывающие полную нормализацию с заключением окончательного мирного соглашения между Баку и Ереваном, отражают этот подход", - отметил Ышылак.

"Здесь необходимо пояснить, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном важно для Анкары как прочная политическая основа для открытия турецко-армянской границы. Заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку налаживания торговых и транспортных связей с Арменией свидетельствуют о политической воле Турции двигаться в этом направлении. В этом заключается основное значение железной дороги Карс-Гюмри и международный смысл Зангезурского коридора: после достижения мира складываются экономические отношения, в сохранении которых заинтересованы все три страны. Таким образом, оптимизм Пашиняна относительно ближайшего будущего имеет под собой основания, однако его не следует воспринимать как свидетельство уже согласованных сроков. Сначала должен быть подписан мирный договор Армении с Азербайджаном", - сообщил политолог.

Зачем Армении нормализация с Турцией?

Эксперт связал усилия Еревана по открытию армяно-турецкой границы и установлению дипломатических отношений с Анкарой с задачами экономического развития Армении. "Главная причина стремления руководства Армении как можно скорее нормализовать отношения с Турцией заключается в том, что блокада границ, остающихся закрытыми более тридцати лет, сдерживает экономические и политические возможности страны. Открытых границ с Грузией и Ираном Армении попросту недостаточно для полноценного развития республики, не имеющей выхода к морю. Зависимость от ограниченного числа маршрутов увеличивает торговые издержки и уязвимости Армении в региональных кризисах", - пояснил он.

"Крупный рынок Турции, ее производственный потенциал и положение в транспортных сетях между Европой и Азией придают нормализации стратегическое значение для Еревана. Налаживание регулярных отношений с Турцией, способной влиять на региональный баланс сил и вести прямые переговоры с глобальными игроками, может расширить экономические и дипломатические возможности Армении. Это важно и для получения экономических результатов от сближения с ЕС: в 2025 году на долю Евросоюза приходилось 11,3% внешней торговли Армении. Новые транспортные связи через Турцию могут облегчить доступ к европейским рынкам", - добавил Ышылак.

"Армения не хочет остаться за пределами региональных и глобальных транспортных сетей в период формирования новых торговых путей. Поражение в Карабахской войне открыло для Еревана весь спектр возможностей мирного сосуществования и сотрудничества с соседями по региону, а изменение баланса сил в пользу Азербайджана побудило армянское руководство пересмотреть свои подходы к региональной политике. Для правительства Пашиняна нормализация отношений с Турцией представляется одним превращения новой мирной политики Армении в конкретные результаты – инвестиции, развитие торговли и создание рабочих мест", - заключил аспирант СПбГУ.