Атаку на Хаменеи допустили в Израиле

В Израиле не исключают нападения на иранского верховного лидера, сообщил премьер страны. Он также обвинил Исламскую Республику в том, что он хочет вечных военных действий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, будет ли еврейское государство нападать на верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В интервью телеканалу ABC он обратил внимание на то, что израильское руководство делает то, что нужно.

"Иран хочет "вечную войну", и они ставят нас на грань ядерной войны. Фактически Израиль предотвращает это, кладет конец этой агрессии, и мы можем сделать это, только противостоя силам зла"

– премьер Израиля

Он также считает, что возможное нападение на Хаменеи привело бы к окончанию конфликта, а не к его эскалации.