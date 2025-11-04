День народного единства в 2026 году: когда, что за праздник, открытки и поздравления, выходной или нет

С Днем народного единства 2026! Расскажем, какого числа он отмечается в России, что это за праздник, выходной или нет, как отдыхаем на День народного единства в 2026 году. Представим открытки и поздравления с 4 ноября.

Поздравляем с Днем народного единства! В этот праздник в России вспоминают подвиг народного ополчения во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, освободившего Москву от польских интервентов 4 ноября (а по старому стилю 22 октября) 1612 года.

День народного единства – какого числа в 2026 году в России?

Когда празднуют День народного единства в России?

Это праздник имеет постоянную дату: каждый год он приходится на 4 ноября.

В 2026 году 4 ноября выпадает на среду.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что за праздник и в честь чего День народного единства?

В День народного единства россияне вспоминают событие, которое сыграло исключительно важную роль в истории страны. Именно в этот день, 4 ноября (22 октября по старому стилю) в 1612 году Москва была очищена от польских интервентов. Столицу героически освободило народное ополчение, которым руководили земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.

История праздника такова.

Отмечать великий день освобождения Москвы от интервентов придумал почти сразу, еще в 1613 году царь Михаил Федорович. А в 1649 году его сын, царь Алексей Михайлович сделал эту дату официальным церковно-государственным праздником.

В том же веке 4 ноября стало отмечаться и как день памяти Казанской иконы Божией Матери, с которой народное ополчение победно вошло в Москву и которая стала его покровительницей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После революции, во времена СССР, праздник был заменен на близкий по дате, но совершенно противоположный по духу День Великой Октябрьской социалистической революции. Его отмечали 7 ноября.

В 1996 году, когда Советского Союза уже не существовало, празднику дали новое символичное название – День примирения и согласия.

Собственно День народного единства зародился таким, каким отмечают его сейчас, в 2004 году. Тогда его предложил отмечать Межрелигиозный совет России. А 7 ноября стало памятной датой, которая называлась День Октябрьской революции 1917 года.

День народного единства – выходной или нет?

В России День народного единства – это государственный праздник. Он официально имеет статус нерабочего выходного дня.

Зачастую, если 4 ноября выпадает на понедельник или пятницу, или на выходной (и тогда переносится), у россиян получаются небольшие "каникулы", когда можно отдыхать три дня подряд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако в 2026 году 4 ноября – это среда, ровно середина недели. Так что на этот раз отдыхать жители России будут только один день, а рабочая неделя окажется разделенной на две равные части: 2-3 и 5-6 ноября.

Открытки с Днем народного единства

Красивая картинка на тему Дня народного единства – прекрасный способ обратиться к родным и близким в этот день. Порадовать открыткой можно также знакомых, коллег, соседей, скинув ее в домовой или в рабочий чат в мессенджере.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Найти и скачать бесплатно открытку с Днем народного единства легко можно в интернете. Основных источников два: сайты, специализирующиеся на картинках для поздравлений, и посвященные конкретному празднику публикации в СМИ.

Поздравления с Днем народного единства

Прекрасным дополнением к открытке станет поздравление с Днем народного единства.

"Готовых" текстов таких поздравлений много в интернете, как правило, их можно найти в тех же источниках, что и картинки. Еще один вариант – придумать поздравление самому. Но главное, чтобы оно шло из глубины души и от чистого сердца.

С Днем народного единства! Пусть общая история и взаимное уважение крепят связи между нами, а в каждом доме царят согласие и тепло. Желаю, чтобы единство проявлялось в добрых делах - тогда любые преграды будут нипочем!

Сегодня, в День народного единства, хочется пожелать, чтобы разные голоса сливались не в спор, а в общую гармоничную мелодию. Пусть уважение к традициям и взглядам друг друга сплачивает нас и делает еще богаче!

Поздравляю с праздником, с Днем народного единства! Желаю, чтобы сила единения помогала тебе и поддерживала каждый день! Желаю спокойствия, терпимости и уверенности: все обязательно будет хорошо!

Прими мои пожелания с Днем народного единства! Этот славный праздник – еще один повод с гордостью обернуться назад, посмотреть, чего достигли наши предки, чтобы потом с новыми силами двигаться вперед, творя прекрасное будущее! Пусть все получится и все мечты сбудутся!