День народного единства в 2026 году: когда, что за праздник, открытки и поздравления, выходной или нет

Поздравляем с Днем народного единства! В этот праздник в России вспоминают подвиг народного ополчения во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, освободившего Москву от польских интервентов 4 ноября (а по старому стилю 22 октября) 1612 года.
День народного единства – какого числа в 2026 году в России?
Когда празднуют День народного единства в России?
Это праздник имеет постоянную дату: каждый год он приходится на 4 ноября.
В 2026 году 4 ноября выпадает на среду.
Что за праздник и в честь чего День народного единства?
В День народного единства россияне вспоминают событие, которое сыграло исключительно важную роль в истории страны. Именно в этот день, 4 ноября (22 октября по старому стилю) в 1612 году Москва была очищена от польских интервентов. Столицу героически освободило народное ополчение, которым руководили земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.
История праздника такова.
Отмечать великий день освобождения Москвы от интервентов придумал почти сразу, еще в 1613 году царь Михаил Федорович. А в 1649 году его сын, царь Алексей Михайлович сделал эту дату официальным церковно-государственным праздником.
В том же веке 4 ноября стало отмечаться и как день памяти Казанской иконы Божией Матери, с которой народное ополчение победно вошло в Москву и которая стала его покровительницей.
После революции, во времена СССР, праздник был заменен на близкий по дате, но совершенно противоположный по духу День Великой Октябрьской социалистической революции. Его отмечали 7 ноября.
В 1996 году, когда Советского Союза уже не существовало, празднику дали новое символичное название – День примирения и согласия.
Собственно День народного единства зародился таким, каким отмечают его сейчас, в 2004 году. Тогда его предложил отмечать Межрелигиозный совет России. А 7 ноября стало памятной датой, которая называлась День Октябрьской революции 1917 года.
День народного единства – выходной или нет?
В России День народного единства – это государственный праздник. Он официально имеет статус нерабочего выходного дня.
Зачастую, если 4 ноября выпадает на понедельник или пятницу, или на выходной (и тогда переносится), у россиян получаются небольшие "каникулы", когда можно отдыхать три дня подряд.
Однако в 2026 году 4 ноября – это среда, ровно середина недели. Так что на этот раз отдыхать жители России будут только один день, а рабочая неделя окажется разделенной на две равные части: 2-3 и 5-6 ноября.
Открытки с Днем народного единства
Красивая картинка на тему Дня народного единства – прекрасный способ обратиться к родным и близким в этот день. Порадовать открыткой можно также знакомых, коллег, соседей, скинув ее в домовой или в рабочий чат в мессенджере.
Найти и скачать бесплатно открытку с Днем народного единства легко можно в интернете. Основных источников два: сайты, специализирующиеся на картинках для поздравлений, и посвященные конкретному празднику публикации в СМИ.
Поздравления с Днем народного единства
Прекрасным дополнением к открытке станет поздравление с Днем народного единства.
"Готовых" текстов таких поздравлений много в интернете, как правило, их можно найти в тех же источниках, что и картинки. Еще один вариант – придумать поздравление самому. Но главное, чтобы оно шло из глубины души и от чистого сердца.
С Днем народного единства! Пусть общая история и взаимное уважение крепят связи между нами, а в каждом доме царят согласие и тепло. Желаю, чтобы единство проявлялось в добрых делах - тогда любые преграды будут нипочем!
Сегодня, в День народного единства, хочется пожелать, чтобы разные голоса сливались не в спор, а в общую гармоничную мелодию. Пусть уважение к традициям и взглядам друг друга сплачивает нас и делает еще богаче!
Поздравляю с праздником, с Днем народного единства! Желаю, чтобы сила единения помогала тебе и поддерживала каждый день! Желаю спокойствия, терпимости и уверенности: все обязательно будет хорошо!
Прими мои пожелания с Днем народного единства! Этот славный праздник – еще один повод с гордостью обернуться назад, посмотреть, чего достигли наши предки, чтобы потом с новыми силами двигаться вперед, творя прекрасное будущее! Пусть все получится и все мечты сбудутся!
С Днем народного единства тебя! Никогда не сдавайся! Береги и защищай то, что дорого! Помни, правда всегда побеждает кривду, а зло уступает добру! Будь стоек и смел! Счастья тебе и самых ярких достижений!