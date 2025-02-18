Россия и Арабский мир: динамичное развитие и сотрудничество

Арабский мир - один из самых надежных партнеров России в современном мире. Расскажем подробнее об истории отношений, позиции Арабского мира по конфликту на Украине и роли России на Ближнем Востоке.

Отношения России с арабскими странами развиваются динамично. За все время их существования случались как взлеты, так и падения, а сегодня Арабский мир – один из главных партнеров России, продолжающий, несмотря на внешнее давление, успешно наращивать сотрудничество во всех сферах.

История отношений

Отношения между Россией и Арабским миром существуют давно, и на протяжении многих лет они развивались по-разному: история помнит период тесного сотрудничества Советского Союза и арабских стран, поддержку Москвы в арабо-израильских конфликтах, что сыграло немаловажную роль в укреплении позиций Арабского мира на международной арене.

Однако кризис советской политики в 80-х, а потом распад СССР привели к серьезному ослаблению связей Москвы с Ближним Востоком. Россия почти все 90-е фактически была вне ближневосточного и североафриканского ареала. Более того, сокращение контактов, экономического и военного влияния негативно сказались на профессиональной аналитике по ближневосточной проблематике.

© Фото: сайт Кремля

Лишь с конца 90-х – начала 00-х Россия начала переформатирование своей политики на Ближнем Востоке, что в последующем привело к заметному укреплению связей на всех направлениях и восстановлению утраченных позиций в Арабском мире.

Сегодня Москва активно сотрудничает с ОАЭ, Саудовской Аравией, Оманом, Египтом, Сирией и другими странами Арабского мира. Помимо этого, Россия является одним из важных игроков по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, а ее позиция по палестино-израильскому конфликту вызывает солидарность среди других представителей Глобального Юга.

Российско-арабские отношения на сегодняшний день вышли на совершенно новый уровень. Помимо плотного торгово-экономического сотрудничества, стороны взаимодействуют в области безопасности, расширении гуманитарных связей и сообща борются с новыми вызовами.

Россия и ЛАГ

Лига арабских государств зародилась в марте 1945 года на основании Александрийского протокола. Сегодня в ЛАГ входит 21 государство и Организация освобождения Палестины. Штаб-квартира Лиги расположена в Каире.

Несмотря на то, что Россия не является членом Лиги арабских государств, она поддерживает тесные отношения с объединением в различных областях, куда входит и политический диалог.

В январе 1990 года в Москве появилось представительство ЛАГ, а с 2005 года российский посол в Египте аккредитуется и в качестве постоянного представителя при организации. В настоящее время обязанности полпреда исполняет Георгий Борисенко.

© Фото: сайт Кремля

Что касается сотрудничества России и ЛАГ, то сюда входит как совместная работа в рамках международных организаций, так и взаимодействие по вопросам безопасности, борьбы с терроризмом, решение региональных конфликтов и других глобальных вызовов.

Основным механизмом двустороннего партнерства является учрежденный в 2009 году Российско-арабский форум сотрудничества на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. При этом стоит добавить, что ведется и деятельность по созданию новых форматов диалога с Лигой.

Борьба с терроризмом

Одна из основных сфер российско-арабского политического диалога – противостояние терроризму и экстремизму. Россия имеет контакты по данной проблеме со всеми странами Ближнего Востока и Африки. Стороны неоднократно осуждали терроризм во всех формах и проявлениях, подчеркивали совместные усилия по борьбе с радикальными элементами.

Подтверждением служит Российско-египетская рабочая группа по антитеррору, созданная в начале 2000-х годов и продолжающая функционировать по сегодняшний день. Такая же площадка в ближайшее время появится у России и ОАЭ: в апреле 2025 года генпрокуроры двух стран подписали меморандум о создании аналогичной рабочей группы.

У России и Саудовской Аравии подобного формата официально нет. Но Москва и Эр-Рияд ведут постоянный диалог по теме, куда входят обмены информацией, совместные исследования и другие меры для усиления безопасности. Противодействие терроризму и экстремизму постоянно обсуждается на переговорах на высоком и высшем уровнях. И данный диалог говорит о том, что Россия и Королевство имеют общий взгляд на эту угрозу.

© Фото: сайт Кремля

В вопросах антитеррора Россия активно взаимодействует с Оманом. Здесь примером служит меморандум о сотрудничестве для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием доходов, подписанный президентом России Владимиром Путиным и султаном Омана Хейсамом бен Тареком аль-Саидом в ходе последнего визита в Москву в апреле. Помимо этого, Россия организовывала для оманских полицейских тренинги по противодействию терроризму.

Диалоги Москвы с Арабским миром по борьбе с преступностью способствуют снижению угрозы как на Ближнем Востоке, так и в самой России. Двусторонняя работа помогает в поимке и ликвидации опасных преступников и наращивании опыта в борьбе с терроризмом.

Конфликт на Украине

Арабский мир после начала конфликта на Украине подвергся сильному давлению со стороны Запада. Лидеры стран региона заявляли, что от них требуют занять определенную позицию по данному вопросу.

Государства в кризисе на Украине сохраняют нейтралитет. В ЛАГ подчеркивали, что страны региона имеют дружеские связи с Россией и Украиной, "а друзьям тяжело видеть, как двое из них враждуют друг с другом". В то же время, организация выступает против давления на Россию и отказывается присоединяться к западным санкциям.

При этом Арабский мир призывает к мирному урегулированию конфликта и поддерживает усилия, направленные на его достижение. Кроме того, Ближний Восток неоднократно выражал готовность выступить посредником между Москвой и Киевом.

© Фото: сайт Кремля

Стоит отметить и работу стран Арабского мира в переговорных и гуманитарных процессах. Так, благодаря усилия Катара и ОАЭ состоялось несколько обменов военнопленными. Страны отмечали, что продолжат прилагать усилия по этому вопросу.

Позиция Ближнего Востока в конфликте на Украине ясна – "позитивный нейтралитет" с целью помочь больше, чем обвинять или осуждать. Регион, несмотря на давление извне, не отказался от сотрудничества с Россией и не собирается этого делать.

Роль России на Ближнем Востоке

Ближний Восток всегда был сложным регионом со множеством проблем: войны, голод, социальное неравенство и многое другое. Но в то же время он вызывал и продолжает вызывать к себе повышенный интерес. Россия – одна из тех стран, которая пользуется в регионе авторитетом.

Основное сотрудничество сосредоточено на торгово-экономических связях. Но и политическое взаимодействие между странами растет. Россия и сегодня вносит весомый вклад в урегулирование конфликтов в Ливии, Судане, Сирии.

Немаловажную роль играет Россия в урегулировании палестино-израильского конфликта. Она не раз выступала за мирное и справедливое разрешение противостояния и право палестинцев на самоопределение и создание государства Палестина. Москва подчеркивала, что это и есть ключ к долгосрочному миру на Ближнем Востоке.

© Фото: сайт Кремля

Более того, расширение российско-арабских связей пробудило заинтересованность к Ближнему Востоку внутри России. Двусторонний диалог расширяется посредством проведения совместных политических форумов и саммитов. Одно из таких событий – первый российско-арабский саммит, который состоится 15 октября в Москве и на который приглашены все участники ЛАГ. И уже сегодня можно выразить уверенность, что сотрудничество России и Арабского мира будет только расти.