Саммит Лиги арабских государств пройдет в Москве осенью

Осенью 2025 года российская столица примет саммит Лиги арабских государств. В Кремле сообщили, что договоренность достигнута, сроки проведения мероприятия будут уточняться.
Саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в этом году планируется провести в России, поделились представители Кремля.
"Принципиальная договоренность достигнута, сейчас согласовываются сроки"
– помощник президента РФ Юрий Ушаков
Также планы по проведению саммита ЛАГ в Москве подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Точные сроки будут называться дополнительно. Но это будет очень-очень представительное и важное мероприятие"
– Дмитрий Песков
Саммит запланирован на осень, уточнил представитель Кремля в интервью газете "Известия".
Организация Лига арабских государств включает 22 страны и существует с 1945 года.