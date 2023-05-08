Вестник Кавказа

Саммит Лиги арабских государств пройдет в Москве осенью

Саммит Лиги арабских государств пройдет в Москве осенью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Осенью 2025 года российская столица примет саммит Лиги арабских государств. В Кремле сообщили, что договоренность достигнута, сроки проведения мероприятия будут уточняться.

Саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в этом году планируется провести в России, поделились представители Кремля.

"Принципиальная договоренность достигнута, сейчас согласовываются сроки"

– помощник президента РФ Юрий Ушаков

Также планы по проведению саммита ЛАГ в Москве подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Точные сроки будут называться дополнительно. Но это будет очень-очень представительное и важное мероприятие"

– Дмитрий Песков

Саммит запланирован на осень, уточнил представитель Кремля в интервью газете "Известия".

Организация Лига арабских государств включает 22 страны и существует с 1945 года.

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