Президент России рассказал о планах на саммит Лиги арабских государств

Россия будет рада видеть Оман на саммите Лиги арабских государств и РФ, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом в Кремле.
"Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России"
- Владимир Путин
Он также передал султану, что рад видеть его на переговорах в Москве.
"Добро пожаловать в Россию"
- Владимир Путин
Напомним, что оманский султан Хайсам бен Тарек Аль Саид приехал в Москву с официальным визитом. Сегодня в Кремле у него проходят переговоры с президентом России Владимиром Путины. Они обсудят сотрудничество в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также поднимут тему переговоров Ирана и США по ядерной программе.
Стоит отметить, что первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной сделки прошел в столице Омана, Маскате.