Президент России рассказал о планах на саммит Лиги арабских государств

Президент РФ Путин передал, что в 2025 году планируется провести саммит между Россией и арабскими странами. Он будет рад видеть Оман участником мероприятия.

Россия будет рада видеть Оман на саммите Лиги арабских государств и РФ, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом в Кремле.

"Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России"

- Владимир Путин

Он также передал султану, что рад видеть его на переговорах в Москве.

"Добро пожаловать в Россию"

- Владимир Путин

Напомним, что оманский султан Хайсам бен Тарек Аль Саид приехал в Москву с официальным визитом. Сегодня в Кремле у него проходят переговоры с президентом России Владимиром Путины. Они обсудят сотрудничество в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также поднимут тему переговоров Ирана и США по ядерной программе.

Стоит отметить, что первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной сделки прошел в столице Омана, Маскате.