Вестник Кавказа

Путин встретится с султаном Омана

Путин встретится с султаном Омана
© Фото: сайт президента Республики Беларусь
В Москву накануне прибыл султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид – ожидается, что сегодня переговоры с ним в Кремле впервые проведет президент РФ Владимир Путин.

В столицу России накануне во главе большой высокопоставленной делегации прилетел султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид – его визит приурочен к 40-й годовщине установления дипломатических отношений двух стран.

Вскоре после прилета султан возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, а сегодня высокопоставленный гость готовится ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Это будет первая встреча глав двух государств – ранее они провели лишь телефонный разговор, который состоялся 23 марта 2023 года.

Нынешний визит султана Омана в Россию – государственный, наивысшего уровня по дипломатическому протоколу.

Ожидается, что Путин и Аль Саид во время двухсторонних переговоров обсудят основные события в регионе, анонсировали в пресс-службе Кремля.

"Темой переговоров станут основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня"

- Кремль

Не исключено, что одной из тем будет иранская ядерная программа.

По итогам переговоров ожидается подписание подписать 10 соглашений, в том числе о безвизовом режиме, также готовится протокол о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, добавили в Кремле.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
605 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лейла Алиева посетила Вьетнам

Лейла Алиева посетила Вьетнам

Султан Омана направляется в Москву на встречу с Путиным

Султан Омана направляется в Москву на встречу с Путиным

Первый саммит &quot;Центральная Азия – Италия&quot; пройдет в Астане

Первый саммит "Центральная Азия – Италия" пройдет в Астане

Ильхам Алиев летит в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Ильхам Алиев летит в Китай на встречу с Си Цзиньпином

На переговоры в Москву прибыла делегация парламента Турции

На переговоры в Москву прибыла делегация парламента Турции

Президент Туркменистана собирается в Астану

Президент Туркменистана собирается в Астану

Нарышкин: сотрудничество спецслужб России и Азербайджана динамично развивается

Нарышкин: сотрудничество спецслужб России и Азербайджана динамично развивается

Европейское турне османского султана Абдул-Азиза

Европейское турне османского султана Абдул-Азиза

Глава МИД Ирана прибыл в Москву с официальным визитом

Глава МИД Ирана прибыл в Москву с официальным визитом

Президент Грузии обсудил с Гафаровой стратегическое партнерство Баку и Тбилиси

Президент Грузии обсудил с Гафаровой стратегическое партнерство Баку и Тбилиси

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы