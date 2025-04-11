Путин встретится с султаном Омана

В Москву накануне прибыл султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид – ожидается, что сегодня переговоры с ним в Кремле впервые проведет президент РФ Владимир Путин.

В столицу России накануне во главе большой высокопоставленной делегации прилетел султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид – его визит приурочен к 40-й годовщине установления дипломатических отношений двух стран.

Вскоре после прилета султан возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, а сегодня высокопоставленный гость готовится ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Это будет первая встреча глав двух государств – ранее они провели лишь телефонный разговор, который состоялся 23 марта 2023 года.

Нынешний визит султана Омана в Россию – государственный, наивысшего уровня по дипломатическому протоколу.

Ожидается, что Путин и Аль Саид во время двухсторонних переговоров обсудят основные события в регионе, анонсировали в пресс-службе Кремля.

"Темой переговоров станут основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня"

- Кремль

Не исключено, что одной из тем будет иранская ядерная программа.

По итогам переговоров ожидается подписание подписать 10 соглашений, в том числе о безвизовом режиме, также готовится протокол о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, добавили в Кремле.