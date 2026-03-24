Урсула фон дер Ляйен вскрыла трещину в отношениях ЕС и Турции

Глава Еврокомиссии поставила Турцию в один ряд с КНР и Россией, когда говорила об угрозах независимости ЕС.

На мероприятии газеты Die Zeit в Гамбурге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен увязала расширение ЕС с идеей защиты Европы от внешнего влияния. Она сказала, что Евросоюз должен "успешно завершить формирование европейского континента, чтобы он не находился под влиянием России, Турции или Китая".

Включение Турции в один ряд с Россией и Китаем вызвало недоумение у наблюдателей. Для Анкары это звучит как намек, что в Брюсселе союзника по НАТО и кандидата в ЕС воспринимают едва ли не как внешнюю угрозу. Неудивительно, что турецкое агентство Anadolu быстро подхватило тему, а сама история вышла далеко за рамки обычной оговорки.

Слова Урсулы не приняли не только турецкие журналисты, но и политики, причем в самом Брюсселе. Европарламентарий Руди Кеннес так интерпретировал слова председателя ЕК: "Они теряют влияние. Они больше не могут играть в шерифа мира, потому что теперь у нас многополярный мир". Другой евродепутат Марк Ботенга добавил: "Она делит мир на нас и остальных, как будто существует некий тест на чистоту".

Инцидент обострил давний личный конфликт между фон дер Ляйен и бывшим главой Евросовета Шарлем Мишелем. Последний подчеркнул, что Турция является "ключевым союзником НАТО" и важным партнером ЕС по миграции и энергетике, отметив, что "Европа не станет сильнее, применяя двойные стандарты или упрощая реальность". В 2024 году Мишель уже обвинял фон дер Ляйен в "авторитарном" стиле управления.

Кстати говоря, Турция однажды показала, как она относится к странным подходам Еврокомиссии. В 2021 году, когда Мишель и фон дер Ляйен приехали в Анкару, главу ЕК оставили на диване, а Мишель сел рядом с Эрдоганом. Инцидент вошел в историю как "софагейт".

После резонанса в СМИ и в Европарламенте Брюсселю пришлось оправдываться за слова главы Еврокомиссии. Пресс-секретарь ЕК Паула Пинью заявила, что речь шла не о приравнивании Турции к соперникам, а о признании ее "геополитического веса, размеров и амбиций" в Западных Балканах. Она же подчеркнула, что Турция остается "бесспорно важным партнером в регионе", кандидатом на вступление в ЕС и ключевым союзником по НАТО.

Смягчение тона со стороны Еврокомиссии - вынужденный шаг, чтобы не спровоцировать дипломатический кризис в тот момент, когда зависимость ЕС от Турции растет. Анкара контролирует важные маршруты между востоком и западом, остается критически значимой страной для безопасности Черноморского и Балканского пространства. Анкара сдерживает миграционные потоки в Старый свет. Кроме того, Евросоюз на фоне нарастания напряженности с Россией воспринимает Турцию в качества балансира, пытаясь вовлечь ее в свою систему безопасности без участия США.

На самом деле, скептичное отношение к Турции в Евросоюзе - не что-то из ряда вон выходящее. Некоторые аналитики в ЕС действительно считают Анкару как минимум вызовом. В прошлогоднем исследовании Венского института международных экономических исследований выражается обеспокоенность усилением влияния КНР и России в Турции. Авторы недовольны сотрудничеством России с Турцией в поставках энергоносителей и в сфере ВПК. Пекин же, по их мнению, "смог значительно увеличить экспорт высокотехнологичной продукции в Турцию, а также все больше инвестирует в новые проекты, такие как крупный новый завод по производству электромобилей, построенный китайским производителем BYD".

При этом австрийские эксперты считают, что ЕС нужно действовать проактивно, расширять связи с Турцией и таким образом снижать возможности России и КНР. "Поэтому для ЕС стратегически важно модернизировать таможенный союз с Турцией и расширить его на сферы сельского хозяйства, услуг и государственных закупок. Это могло бы раскрыть весь экономический потенциал и сдержать конкурентов – Китай и Россию", – говорит заместитель директора Венского института Ричард Гривсон.

Эксперты Европейского совета по международным отношениям в работе, касающейся темы расширения блока, считают, что Турция может нанести урон влиянию ЕС на Балканах так же, как Россия, КНР и страны Персидского залива.

"Без решительной стратегии ЕС может потерять доверие и энтузиазм своих наиболее заинтересованных партнеров (на Западных Балканах, а также на Украине, в Молдове и Грузии), что ослабит их стремление к реформам и западную ориентацию (сейчас исключением являются Сербия и Грузия). Бездействие создаст стратегический вакуум, который внешние силы готовы заполнить. Россия, Китай, Турция и страны Персидского залива уже расширяют свое присутствие в регионе", - говорится в исследовании, опубликованном в конце 2025 года.

В прошлые годы Евросоюз не только словами, но и действиями вызывал отторжение у Турции. Постоянная критика демократии и прав человека, попытки ограничить действия Анкары в Сирии, отказ продвигать евроинтеграцию Турции и третичные санкции постоянно снижали уровень доверия. В 2023 году Европейское бюро по борьбе с мошенничеством начало расследования поставок российской нефти в ЕС через Турцию. Брюссель также пытался убедить Эрдогана не покупать российское топливо.

Одним словом, заявление Урсулы фон дер Ляйен - это не исключение, а часть определенного тренда, заключающегося в том, что отношение к Турции среди еврочиновников совсем не такое, как ко многим другим кандидатам на вступление в ЕС.