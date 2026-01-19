Какие машины пропускают через "Верхний Ларс" сегодня?

Власти Северной Осетии заявили о возобновлении движения на Военно-Грузинской дороге, однако несмотря на снятия ограничений все еще сохраняется скопление большегрузного транспорта на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта после мероприятий по расчистке дорожного полотна от снега. Об этом сообщает старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РСО-Алания Герман Габараев.

Ограничения на проезд для всех категорий транспорта были сняты в 11:45 вторника 20 января. Согласно заявлению ответственного ведомства Северной Осетии, движение остается разрешенным "до особого распоряжения".

Ранее из-за обильных осадков движение большегрузного транспарта было приостановлено на нескольких участках единственного сухопутного маршрута, соединяющего Россию с Грузией и Арменией. Это привело к очереди из более чем двух тысяч фур на КПП "Верхний Ларс", количество машин в которой сохраняется и на данный момент.