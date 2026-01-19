Россия вошла в топ-3 стран по торговому сотрудничеству с Грузией

Совокупный объем внешнеторговых операций России и Грузии за 2025 год достиг $2,7 млрд. РФ заняла третье место среди главных грузинских партнеров.

Товарооборот России и Грузии в 2025 году вырос на 6,3% в сравнении с предыдущим годом, составив около $2,7 млрд, согласно данным грузинской Национальной службы статистики.

Российская доля во внешней торговле Грузии исчисляется 10,3% за 2025 год. Поставки из Грузии составили около $750 млн, увеличившись на 10,3%, а закупки российской стороны – почти $2 млрд с ростом на 4,9%.

Грузинский "Сакстат" информирует, что главными торговыми партнерами страны стали:

Турция – более $3,1 млрд (-3,9%); США – более $2,8 млрд (+29,8%); Россия – $2,7 млрд (+6,3%).

Совокупный объем внешнеторговых операции достиг $25,8 млрд, увеличившись на 10,1%. Экспортный поток вырос до $7,2 млрд (+11,2%), а импорт оценивается в $18,5 млрд (+9,7%). Зафиксирован дефицит торгового баланса в размере $11,2 млрд по итогам 2025 года.