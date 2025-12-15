Президент Грузии объявил о крещенских помилованиях

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в честь праздника Крещения Господня помиловал 159 осужденных, отбывающих наказание в грузинских тюрьмах.

"Использование президентом Грузии предоставленных ему Конституцией эксклюзивных полномочий основывается на принципе гуманизма и государственных интересах"

- пресс-служба президента Грузии

Право на помилование предоставлено президенту страны законом, оно принимается им лично на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, рассмотревшей заявление осужденного и приговор суда, пояснили в пресс-службе, передает Sputnik Грузия.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Грузии объявил о помиловании двух лидеров оппозиционной партии "Лело" Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе, отбывавших тюремные сроки за неявку на заседание спорной парламентской комиссии. Как пояснил президент, он надеется, что в дальнейшем они продолжат свою политическую деятельность в соответствии с законом.