Ветер, дождь и снег пообещали в Москве на выходные

В столичном регионе в конце текущей недели изменится погода. Ожидается усиление ветра и осадки. Идет холодный атмосферный фронт.

Сырая и ветреная погода ожидает жителей Москвы и Московской области в предстоящие дни.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Погода", в пятницу в регионе будет облачно, плюс 7, порывы ветра до 11,7 м/с. В выходные температура воздуха сохранится на том же уровне. При этом повысится вероятность осадков.

По данным Гидрометцентра, ветер в Москве будет сильнее: юго-западный, 6-11 м/c, порывы до 15 м/c, передает ТАСС.

"Ближайшие сутки в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности, связанный с усилением ветра местами до 15 м/с"

– Гидрометцентр РФ

Осадки начнутся в субботу, это будет дождь переходящий в снег, на дорогах образуется гололедица.

Ночи в предстоящие выходные будут холоднее - может подморозить до минус 6, через Центральную Россию будет проходить холодный атмосферный фронт.