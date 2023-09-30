Город-крепость Нокалакеви в западной Грузии - отличный вариант для однодневной поездки из Кутаиси, сюда также можно заехать по пути с одного из курортов черноморского побережья. Недалеко протекает река Техури, где можно искупаться в термальных источниках. Расскажем, как туда добраться, что там посмотреть и что еще интересного есть поблизости.

Чем интересен Нокалакеви?

Нокалакеви (известный как Цихе Годжи у грузин и как Археополис у древних греков) стоит на краю каньона в излучине реки Техури в Самегрело. Вероятно, это место было заселено еще в VIII веке до нашей эры. Считается, что крепость Нокалакеви была основана в III веке до н. э. Некоторые историки считают Нокалакеви древним колхидским городом Айя, куда аргонавты приплыли за Золотым руном.

Нокалакеви с трех сторон защищен отвесными известняковыми скалами, а с востока окружен оборонительной стеной. Его расположение сыграло важную стратегическую роль в войнах между между Сасанидским государством и Византийской империей в VI веке н.э.

В XVI и XVII веках члены семьи Дадиани использовали это место в качестве резиденции. Крепость разделена на три части: нижний город, средний замок и верхняя цитадель. Здесь были обнаружены дворцовые помещения, бани, церкви и храмы, а также подземный ход и водопровод.

Раскопки в Нокалакеви начались в 1833 году и продолжаются по сей день. Некоторые из находок выставлены в археологическом музее, расположенном у крепости.

Как добраться до Нокалакеви?

Нокалакеви расположен недалеко от шоссе, которое проходит между Кутаиси и Поти. Удобнее всего добираться на автомобиле, трансфере или с экскурсией. От Кутаиси город-крепость отделяют всего 50 км или примерно час пути на машине, а от Батуми чуть больше 120 км или 2 часа езды. Припарковаться можно недалеко от главного входа в крепость.

Чтобы добраться на общественном транспорте из Кутаиси, можно сесть на маршрутку до Мартвили на кутаисском центральном автовокзале, где пересесть на маршрутку до Сенаки и попросить водителя высадить вас пораньше, у Нокалакеви. Из Батуми также на маршрутке можно доехать до Мартвили, пересесть на маршрутку до Сенаки и попросить остановиться у крепости.

Что посмотреть в Нокалакеви?

Посещение крепости Нокалакеви:

Крепость Нокалакеви открыта со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00;

Билеты стоят 10 лари на человека, детям до 6 лет вход бесплатный;

На посещение крепости нужно 1-2 часа.

Самая впечатляющая архитектурная особенность Нокалакеви - это высокая крепостная стена с несколькими арочными проемами и детализированными зубцами. Если пройти через главные ворота, справа есть лестница, по которой можно подняться наверх, чтобы полюбоваться видом. Вторая лестница приведет к верхней цитадели, самой высокой точке Нокалакеви.

Во дворе стоит действующая церковь Сорока мучеников VI века. Рядом с храмом есть археологический музей, где выставлено более 3 тысяч предметов, обнаруженных во время раскопок. Нижняя цитадель продолжается вдоль реки и постепенно сужается, а до другой части верхней цитадели можно добраться пешком через лес за примерно час.

За банями находится вход в длинный каменный туннель, высеченный в скале. Он был отреставрирован, поэтому по ступенькам можно безопасно спуститься до самой реки.

Как посетить горячие источники Нокалакеви?

Река Техури на всем протяжении чрезвычайно живописна и усеяна различными водопадами и естественными купальнями, но самое любимое у туристов и местных жителей место - это горячие серные источники.

От крепости Нокалакеви источники находятся всего в 3 км вверх по реке Техури (от пешеходного моста). На машине это расстояние можно преодолеть за 10 минут, а дойти - за полчаса. Вход бесплатный, но нет никакой инфраструктуры.

Серный источник, горячий в любое время года, вырывается из берега над рекой, вокруг него образовался травертиновый грот. Дымящиеся, бурлящие воды текут к Техури, смешиваясь с прохладными водами реки. Здесь можно или сидеть под каскадами горячей воды или в одном из образовавшихся бассейнов, где вода прохладнее.

Что посмотреть в окрестностях Нокалакеви?

Бандза - небольшое село, расположенное между Нокалакеви и Кутаиси. Здесь есть высокая каменная синагога и еврейское кладбище, где можно ненадолго остановиться.

Сенаки - более крупный город с приятным старым городом. Самое красивое здание Сенаки - драматический театр в стиле советского классицизма.

Цхалтубо и Менджи - бывшие советские курорты с заброшенными санаториями.