Новый Афон: как попасть на абхазскую дачу Сталина "Ласточкино гнездо"

Дачу Сталина в Новом Афоне называли не только сухим “Объект №8”, у этой абхазской виллы есть более красивое название - Ласточкино гнездо. Расскажем, где находится дача, как туда добраться, какая у нее история и режим работы, сколько стоит входной билет, а также что там посмотреть.

Если бы с особняка Сталина в Новом Афоне не слезла вся краска, это была бы самая зеленая его дача. Но недостаток зеленого цвета с лихвой восполняет окружающая дачу растительность. Хозяйственные постройки оплетены плющом, повсюду пальмы и вечнозеленые кустарники. Посещая “Объект №8” туристы будто попадают в затерянный сад.

Где находится дача Сталина в Новом Афоне?

“Объект №8” расположен в одном из абхазских городов Новом Афоне на территории Гудаутского района. Хотя дача стоит на черноморском побережье, от моря она находится в удалении на возвышенности. Раньше к частному пляжу можно было выйти через подземный ход, но сейчас он не функционирует. По дороге от дачи до берега моря идти около 20 минут.

До многих достопримечательностей Нового Афона отсюда также близко: расстояние от Ново-Афонской пещеры - пара километров, а Новоафонский монастырь находится всего в 10 минутах пешком, Приморский парк лежит в 15 минутах ходьбы, а вот дорога до крепости Анакопия займет час.

Расстояние до дачи Сталина в Новом Афоне от Гудауты - 18 км, от Сухума - 27 км, от Пицунды - 63 км.

Какая история дачи Сталина в Новом Афоне?

Дача в Новом Афоне была построена в 1947 году в один год с дачей на Рице, но позже всех остальных абхазских резиденций. Автором проекта был архитектор Мирон Мержанов. До своей смерти в 1952 году глава СССР бывал на новоафонской даче раз пять-шесть. Кроме подземного хода к пляжу с территории дачи был проделан ход в расположенный неподалеку железнодорожный тоннель. Возможность его проведения даже повлияла на выбор места для очередной резиденции.

Как добраться до дачи Сталина в Новом Афоне?

От железнодорожной станции Новый Афон до дачи легко добраться пешком - идти чуть более получаса, а ехать не более 10 минут.

По железной дороге сюда можно приехать из России, но поскольку ласточки до Сухума пока что не запустили, ехать придется на поезде, который идет довольно долго - почти 6 часов из Сочи и почти 5 часов из Адлера. Выходом может стать “ласточка” до Гагры, до Нового Афона от Гагры можно доехать наземным транспортом ехать чуть более часа (60 км).

Около ж/д станции находится автовокзал, сюда приходят маршрутки, курсирующие между Гудаутой и Сухумом, а также между Псоу и Сухумом. Останавливаются здесь и автобусы, идущие из Сухума в Пицунду, а также между Псоу и разными населенными пунктами.

Те, кто приезжает в Новый Афон на какое-то время, обычно посещают дачу самостоятельно, поскольку до нее просто добраться. Из других городов Абхазии, а тем более во время обзорных экскурсий из Адлера или Сочи, на новоафонскую дачу чаще приезжают с экскурсией.

Какая цена билета на дачу Сталина в Новом Афоне?

Стоимость прохода на территорию “Объекта №8” - 50 рублей - взимается еще на КПП. За посещение здания дачи с короткой экскурсией и свободным временем на осмотр нужно доплатить еще 300 рублей. Если людей на экскурсию не набирается (обычно это человек 10), проход стоит 200 рублей с человека.

Какой режим работы дачи Сталина в Новом Афоне?

Дача Сталина в Новом Афоне открыта для посетителей каждый день с 10 утра до 5 вечера.

Что посмотреть на даче Сталина в Новом Афоне?

Как и другие государственные дачи в Абхазии, особняк Сталина в Новом Афоне находится в очень красивом месте с прекрасным видом на море. Но вот состояние дачи и сопутствующих строений туристов обычно беспокоит: несмотря на буйство природы, резиденция выглядит заброшенной. В некоторых местах еще видны остатки зеленой краски, которые покрывали здание дачи. Как и во всех остальных случаях это делалось для дополнительной маскировки.

Экскурсия по комнатам главного дома занимает не так много времени, большую часть посещения туристы бродят по территории парка. Здесь можно увидеть нависающую над домом и садом смотровую площадку, где раньше располагалась охрана. Сейчас туда пройти очень проблематично. В парке расположены лестницы и беседки, а также здание бывшей кухни и дом сталинской охраны (в них пройти нельзя). Раньше в парке на этом месте находилась резиденция императора Александра III.

Вход в главное здание дачи ведет сразу на второй этаж, куда туристам доступ разрешен. А вот первый этаж пройти нельзя, там находится кинозал и бильярдная комната, которую можно увидеть через окно.

Из комнат второго этажа туристы видят вестибюль, столовую, гостиную, кабинет (куда была даже проведена прямая связь с Кремлем), три спальни и санузлы. Мебель, как и в других дачных резиденциях Сталина, сделана из дорогих пород древесины, а стекла и зеркала - из хрусталя.