Как добраться из Адлера в Новый Афон

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько ехать от Адлера до Нового Афона, как съездить в туда самостоятельно на такси, собственном автомобиле, на поезде, на автобусе, и что такое единый билет в Абхазию – расскажем в этом материале.

Новый Афон известен благодаря расположенному на живописном холме и окруженному густыми лесами Ново-Афонскому Симоно-Кананитскому монастырю, куда приезжают как паломники, так и о туристы. Однако Новый Афон это не только монастырь. Этот небольшой курортный городок, расположенный на Черноморском побережье Абхазии, удивляет атмосферой умиротворения и покоя. Туристов, планирующих однодневную поездку к Новоафонскому монастырю или собирающихся в запланированный отпуск в Абхазии, волнует вопрос, как удобнее добраться из Адлера до Нового Афона.

Если проживание планируется в отеле или гостевом доме в Новом Афоне для большой семьи, особенно с детьми, самый удобный вариант - заблаговременно заказать от отеля трансфер, который заберет вас в аэропорту Адлера и доставит к вашему месту проживания. Цены на трансфер отели устанавливают самостоятельно, так что о них лучше узнавать при бронировании заранее. А к концу отпуска вы успеете выяснить все возможные варианты на месте, если цена вам покажется высокой.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У более мобильных путешественников вариантов больше. Вот какие еще способы есть добраться до Нового Афона в 2023 году:

на автомобиле

на такси

на поезде

на автобусе

Сколько ехать от Адлера до Нового Афона?

Расстояние между Новым Афоном и аэропортом Адлера - около 96 км, между адлерским транспортным пунктом пропуска и Новым Афоном на 10 км меньше. Время поездки зависит от выбранного типа транспорта. Быстрее всего на автомобиле/такси/трансфере - около двух часов, дольше всего - по единому билету. На российско-абхазской границе, а именно КПП “Псоу”, осуществляется высадка туристов с вещами для прохождения паспортного контроля. Проверка документов может занять от 15 минут в несезон до 3 часов в пиковые для туризма месяцы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как съездить в Новый Афон самостоятельно?

Большая часть отдыхающих в Сочи едут в Новоафонский монастырь в рамках обзорных экскурсий по Абхазии, которые длятся 1-2 дня. Вот что делать, если захотелось осмотреть все, распоряжаясь своим временем самостоятельно, и сэкономить на услугах гида.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из Адлера в Новый Афон на машине

Если транспорт ваш, то при въезде в Абхазию нужно будет оформить страховку на границе, так как КАСКО и ОСАГО там не действуют, но это можно сделать и заранее онлайн.

В Абхазию также можно въезжать на арендованном автомобиле. Эту услугу предоставляют многие сочинские компании, обычно за нее приходится доплатить около 3 тысяч рублей. Не забудьте взять с собой паспорт, права и договор на аренду машины. При выборе модели стоит ориентироваться на надежность, так как не все дороги в Абхазии легко преодолеть. В крупных городах Абхазии, таких как Гагры, Сухум и Новый Афон, также есть свой автопрокат.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С заправками в Абхазии обычно проблем не возникает, есть и местные АЗС и “Роснефть” (недалеко от границы, на Сухумском шоссе после поворота на Пицунду и около Сухума). Расстояние между заправками редко превышает сотню километров.

Из Адлера в Новый Афон на поезде

К сожалению, до Нового Афона из Адлера сейчас электрички не ходят, но по железной дороге можно добраться на проходящих поездах за чуть менее чем за 5 часов. Например, раз в сутки ходят 479А Спб-Сухум (04:33 в Адлере - 09:19 в Афоне) и 305М Москва-Сухум (05:41 в Адлере - 10:22 в Афоне), минимальная стоимость билета в один конец - 1734 рублей. Купить билеты можно онлайн на сайте “РЖД” или в кассе вокзала в Адлере.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Удобно то, что во время путешествия в Абхазию на поезде при прохождении границы выходить из вагона не нужно. Пограничный досмотр осуществляется на пунктах “Веселое” (30-60 минут) и “Цандрипш” (30 минут).

Из Адлера в Новый Афон на такси

Такой вариант подойдет тем, кто не оформил заранее трансфер и приезжает достаточно поздно, так как после 21-22:00 общественный транспорт уже не работает. Если нет пробок, то из Адлера до КПП “Псоу” такси вас доставит за 15-20 минут рублей за 400-600. На абхазской стороне нужно будет найти абхазского таксиста, обычно они ждут туристов сразу у выхода, но у них поездки часто дороже, чем при самостоятельном вызове.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Яндекс.Такси в Абхазии не работает, но там есть собственные сервисы:

А-Такси (есть безналичная оплата)

Гаруда Экспресс

RED Taxi.

Вызвать такси можно через их мобильные приложения, сайты и по номерам телефонов звонком или в мессенджерах. Стоить поездка до Нового Афона в среднем будет 2500-4000 рублей.

Из Адлера в Новый Афон на автобусе

Поскольку прямого автобусного сообщения между Адлером и Новым Афоном нет, приходится добираться отдельно на общественном транспорте до границы. Из аэропорта Сочи до КПП “Псоу” идет автобус №558. Они ходят довольно часто, каждые 15-30 минут, время в пути 30-50 минут.

Это самый удобный автобус, так как до границы идти остается совсем немного, другие рейсы так близко не привозят. Автобус №558 следует через весь Адлер, так что можно выбрать наиболее удобную остановку. Стоимость билета 30 рублей. После 21:30 эти автобусы уже не ходят, но поздние рейсы также могут отменяться, так что лучше уезжать раньше.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После прохождения границы необходимо будет пересесть на абхазский маршрутный автобус на автостанции Псоу, либо местное такси. Ходят маршрутки также с 6:30 утра и до 21:30 вечера примерно каждые полчаса, водители обычно ждут, пока салон не заполнится почти полностью. Маршрутка идет 1,5-2 часа, стоимость проезда летом 2023 года - 300 рублей.

Единый билет в Абхазию

В Новый Афон можно добираться также в рамках “единого билета” (самолет + автобус или поезд + автобус), который действует до 30 сентября - от жд вокзала Адлера до Нового Афона стоимость проезда будет 749 рублей (обратно та же сумма). Ежедневно отправляется шесть рейсов, проходящих в том числе и через Новый Афон, но они только утренние и дневные. Из Сухума (конечная точка) до Адлера рейсы ночные, утренние и дневные. Время в пути до Нового Афона от Адлера 6 часов.