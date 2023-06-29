Как добраться из Адлера в Новый Афон

Новый Афон известен благодаря расположенному на живописном холме и окруженному густыми лесами Ново-Афонскому Симоно-Кананитскому монастырю, куда приезжают как паломники, так и о туристы. Однако Новый Афон это не только монастырь. Этот небольшой курортный городок, расположенный на Черноморском побережье Абхазии, удивляет атмосферой умиротворения и покоя. Туристов, планирующих однодневную поездку к Новоафонскому монастырю или собирающихся в запланированный отпуск в Абхазии, волнует вопрос, как удобнее добраться из Адлера до Нового Афона.
Если проживание планируется в отеле или гостевом доме в Новом Афоне для большой семьи, особенно с детьми, самый удобный вариант - заблаговременно заказать от отеля трансфер, который заберет вас в аэропорту Адлера и доставит к вашему месту проживания. Цены на трансфер отели устанавливают самостоятельно, так что о них лучше узнавать при бронировании заранее. А к концу отпуска вы успеете выяснить все возможные варианты на месте, если цена вам покажется высокой.
У более мобильных путешественников вариантов больше. Вот какие еще способы есть добраться до Нового Афона в 2023 году:
- на автомобиле
- на такси
- на поезде
- на автобусе
Сколько ехать от Адлера до Нового Афона?
Расстояние между Новым Афоном и аэропортом Адлера - около 96 км, между адлерским транспортным пунктом пропуска и Новым Афоном на 10 км меньше. Время поездки зависит от выбранного типа транспорта. Быстрее всего на автомобиле/такси/трансфере - около двух часов, дольше всего - по единому билету. На российско-абхазской границе, а именно КПП “Псоу”, осуществляется высадка туристов с вещами для прохождения паспортного контроля. Проверка документов может занять от 15 минут в несезон до 3 часов в пиковые для туризма месяцы.
Как съездить в Новый Афон самостоятельно?
Большая часть отдыхающих в Сочи едут в Новоафонский монастырь в рамках обзорных экскурсий по Абхазии, которые длятся 1-2 дня. Вот что делать, если захотелось осмотреть все, распоряжаясь своим временем самостоятельно, и сэкономить на услугах гида.
Из Адлера в Новый Афон на машине
Если транспорт ваш, то при въезде в Абхазию нужно будет оформить страховку на границе, так как КАСКО и ОСАГО там не действуют, но это можно сделать и заранее онлайн.
В Абхазию также можно въезжать на арендованном автомобиле. Эту услугу предоставляют многие сочинские компании, обычно за нее приходится доплатить около 3 тысяч рублей. Не забудьте взять с собой паспорт, права и договор на аренду машины. При выборе модели стоит ориентироваться на надежность, так как не все дороги в Абхазии легко преодолеть. В крупных городах Абхазии, таких как Гагры, Сухум и Новый Афон, также есть свой автопрокат.
С заправками в Абхазии обычно проблем не возникает, есть и местные АЗС и “Роснефть” (недалеко от границы, на Сухумском шоссе после поворота на Пицунду и около Сухума). Расстояние между заправками редко превышает сотню километров.
Из Адлера в Новый Афон на поезде
К сожалению, до Нового Афона из Адлера сейчас электрички не ходят, но по железной дороге можно добраться на проходящих поездах за чуть менее чем за 5 часов. Например, раз в сутки ходят 479А Спб-Сухум (04:33 в Адлере - 09:19 в Афоне) и 305М Москва-Сухум (05:41 в Адлере - 10:22 в Афоне), минимальная стоимость билета в один конец - 1734 рублей. Купить билеты можно онлайн на сайте “РЖД” или в кассе вокзала в Адлере.
Удобно то, что во время путешествия в Абхазию на поезде при прохождении границы выходить из вагона не нужно. Пограничный досмотр осуществляется на пунктах “Веселое” (30-60 минут) и “Цандрипш” (30 минут).
Из Адлера в Новый Афон на такси
Такой вариант подойдет тем, кто не оформил заранее трансфер и приезжает достаточно поздно, так как после 21-22:00 общественный транспорт уже не работает. Если нет пробок, то из Адлера до КПП “Псоу” такси вас доставит за 15-20 минут рублей за 400-600. На абхазской стороне нужно будет найти абхазского таксиста, обычно они ждут туристов сразу у выхода, но у них поездки часто дороже, чем при самостоятельном вызове.
Яндекс.Такси в Абхазии не работает, но там есть собственные сервисы:
- А-Такси (есть безналичная оплата)
- Гаруда Экспресс
- RED Taxi.
Вызвать такси можно через их мобильные приложения, сайты и по номерам телефонов звонком или в мессенджерах. Стоить поездка до Нового Афона в среднем будет 2500-4000 рублей.
Из Адлера в Новый Афон на автобусе
Поскольку прямого автобусного сообщения между Адлером и Новым Афоном нет, приходится добираться отдельно на общественном транспорте до границы. Из аэропорта Сочи до КПП “Псоу” идет автобус №558. Они ходят довольно часто, каждые 15-30 минут, время в пути 30-50 минут.
Это самый удобный автобус, так как до границы идти остается совсем немного, другие рейсы так близко не привозят. Автобус №558 следует через весь Адлер, так что можно выбрать наиболее удобную остановку. Стоимость билета 30 рублей. После 21:30 эти автобусы уже не ходят, но поздние рейсы также могут отменяться, так что лучше уезжать раньше.
После прохождения границы необходимо будет пересесть на абхазский маршрутный автобус на автостанции Псоу, либо местное такси. Ходят маршрутки также с 6:30 утра и до 21:30 вечера примерно каждые полчаса, водители обычно ждут, пока салон не заполнится почти полностью. Маршрутка идет 1,5-2 часа, стоимость проезда летом 2023 года - 300 рублей.
Единый билет в Абхазию
В Новый Афон можно добираться также в рамках “единого билета” (самолет + автобус или поезд + автобус), который действует до 30 сентября - от жд вокзала Адлера до Нового Афона стоимость проезда будет 749 рублей (обратно та же сумма). Ежедневно отправляется шесть рейсов, проходящих в том числе и через Новый Афон, но они только утренние и дневные. Из Сухума (конечная точка) до Адлера рейсы ночные, утренние и дневные. Время в пути до Нового Афона от Адлера 6 часов.