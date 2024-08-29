Белые скалы в Абхазии: как найти белоснежный берег и бирюзовое море в Цандрипше

Нерукотворный памятник природы Белые скалы в Абхазии привлекает тысячи туристов своим необычным видом. Расскажем, действительно ли белоснежные скалы сделаны из мрамора и причем тут фильм "Бриллиантовая рука".

Абхазия славится живописными уголками, где замирает сердце от увиденной красоты. Одним из таких мест по праву можно считать Белые скалы в поселке Цандрипш, расположенном недалеко от Гагры и почти рядом с границей России.

© Фото: Национальный туристический портал Абхазии

Белые скалы в Абхазии: что это такое?

Белые скалы в Абхазии – это естественные каменные нагромождения белого цвета около Черного моря. Они образовались благодаря выходу из породы известняка и вытянулись вдоль побережья на расстоянии 300 м. Рядом находится одноименный галечный пляж с удивительно прозрачной водой. Она имеет легкий изумрудный оттенок из-за выхода базальтовых пород.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История Белых скал

Когда появились Белые скалы в Абхазии, доподлинно никто не знает. Известно, что это единственное место на черноморском побережье страны, где голый известняк выходит в море и образует подобие скал. Из-за белоснежного цвета материал, из которого состоят камни, легко можно спутать с мрамором.

В течение столетий море омывало скалы, из-за чего сейчас они имеют гладкую и немного волнистую поверхность. В особенно жаркую погоду на них можно полежать и охладиться, так как из-за особенностей материала камень слабо нагревается от солнца.

© Фото: Национальный туристический портал Абхазии

Где находятся Белые скалы в Цандрипше?

Точного адреса у Белых скал нет. Они располагаются в поселке Цандрипш в Гагрском районе в Абхазии.

Координаты GPS: 43.366035, 40.104214.

© Фото: Национальный туристический портал Абхазии

Как добраться до пляжа Белые скалы?

К Белым скалам можно проехать разными способами.

На машине до скал можно добраться от Гагры, пограничного пункта Псоу и других уголков Абхазии по Сухумскому шоссе.

Рейсовые автобусы и маршрутки ходят от поселка Псоу и других городов Абхазии до Цандрипша, ближе всего к Белым скалам остановка "Дом отдыха Донской табак", от нее надо будет пройти пешком еще минут 15. На ней останавливаются 3 автобуса по маршрутам Сухум-Псоу, Ткварчал-Псоу и Очамчыра-Псоу, а также 4 маршрутки Псоу-Гагра, Сухум-Псоу, Псоу-Пицунда и Гадаута-Псоу. Один автобус – Псоу-Цандрипш – идет до остановки около самих скал, она так и называется – "Белые скалы".

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В 1,2 км от достопримечательности (примерно 15 минут пешком) есть железнодорожная станция "Цандрипш". На ней останавливаются все пассажирские поезда, идущие в Абхазию и обратно.

Можно ли купаться на Белых скалах?

Искупаться в море около Белых скал можно абсолютно бесплатно. Вода остается теплой вплоть до середины октября, на протяжении всего бархатного сезона.

Стоит отметить, что пляж ничем не оборудован, поэтому все необходимое стоит взять с собой заранее. Рекомендуем приобрести специальные силиконовые тапочки для плавания, чтобы было удобнее ходить по гальке.

© Фото: Национальный туристический портал Абхазии

Где находятся Белые скалы из "Бриллиантовой руки"?

Многие помнят сцену рыбалки из советской комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", где контрабандисты хотели оглушить Семена Горбункова (героя Юрия Никулина) и заполучить гипс с драгоценностями.

© Фото: кадр из фильма Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука"

Она происходит около Белых скал, но не тех, что находятся в Абхазии. Недалеко от Туапсе тоже есть каменистая живописная достопримечательность, носящая название скала Киселева. Именно ее выбрал режиссер для съемок той знаменитой сцены.