Курбан-байрам 2025: какого числа, что это за праздник, что нельзя делать

Курбан-байрам – один из главных праздников в исламе. Какого числа Курбан-байрам в 2025 году? Что это за праздник? Что нельзя делать на Курбан-байрам? Чем отличается Курбан-байрам от Ураза-байрам?

Праздник Курбан-байрам – это Праздник жертвоприношения, связанный с историей о пророке Ибрахиме. Мусульмане отмечают его 10-го дня месяца Зуль-хиджа, а перед ним соблюдают желательный пост.

Какого числа Курбан-байрам в 2025 году?

Праздник Курбан-байрам в исламе отмечается в 10 день месяца Зуль-хиджа, через 70 дней после другого мусульманского праздника – Ураза-байрам. Каждый год дата праздника меняется.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если в 2024 году последователи ислама отмечали Праздник жертвоприношения 16 июня, то в 2025 году Курбан-байрам будут праздновать 6 июня. В этот день состоится праздничная молитва, за которой последует обряд жертвоприношения.

Курбан-байрам: что за праздник?

Курбан-байрам (Ид аль-Адха, Праздник жертвоприношения) – один из главных праздников в исламе, который последователи религии отмечают на 10-й день запретного месяца Зуль-хиджа.

Сам праздник знаменует окончание паломничества в Мекку (хаджа), а его история неразрывно связана с пророком Ибрахимом, который вместо своего сына Исмаила принес в жертву ягненка.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В праздничный день у мусульман принято закалывать барана (можно также корову или верблюда), мясом которого необходимо поделиться с родными и близкими, а также нуждающимися.

Пост перед Курбан-байрам

Первые 9 дней перед праздником Курбан-байрам – это дни желательного поста для мусульман, который аналогичен обязательному посту в месяц Рамадан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2025 году последователи ислама будут соблюдать этот пост с 28 мая по 5 июня. В сам праздничный день держать пост запрещено.

Что нельзя делать в Курбан-байрам?

Помимо соблюдения поста (воздержания от еды и питья), в праздник Курбан-байрам мусульманам нельзя браниться и ссориться с друзьями и родственниками.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последователям ислама в праздничный день также не следует отказывать в милостыне и любой помощи в пользу бедных и нуждающихся. Кроме того, неуместными будут шутки, связанные с праздником.

Чем отличается Курбан-байрам от Ураза-байрама?

Разница между праздниками Курбан-байрам и Ураза-байрам большая. Курбан-байрам празднуется верующими спустя 70 дней после Ураза-байрама.

Курбан-байрам – это Праздник жертвоприношения, означающий окончание хаджа – одного из пяти столпов ислама. В день праздника верующие совершают жертвоприношение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В свою очередь Ураза-байрам – Праздник разговения, который знаменует завершение священного месяца Рамадан. Представители ислама его отмечают первого числа 10-го месяца Шавваль.

Даты праздников зависят от мусульманского лунного календаря, который короче григорианского на 10-11 дней. Соответственно, праздничные дни в исламе ежегодно меняются.