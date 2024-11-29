Вестник Кавказа

Почему в 2030 году будет два месяца Рамадан?

Мурад Устаров
Шатер Рамадана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рамадан – девятый месяц в исламском календаре. Сколько раз в году Рамадан? Когда начинается Рамадан в 2030 году? Почему в 2030 году будет два Рамадана?

Начало месяца Рамадан чаще всего выпадает за один год только один раз. Но были случаи, когда мусульмане встречали Рамадан дважды. Это связано с различиями между исламским и григорианским календарями.

Полумесяц
© Фото: © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Это явление редкое, оно выпадает раз в 33 года. Ближайшее такое событие может случиться уже через 5 лет – в 2023 году. Последний раз верующие с этим сталкивались в 1997 году.

Сколько раз в году Рамадан?

Если говорить о мусульманском лунном календаре, то священный месяц Рамадан бывает только один раз. Это девятый месяц, в ходе которого мусульмане соблюдают пост.

Что касается григорианского календаря, то он длиннее исламского на 10-11 дней. Соответственно, дата начала месяца Рамадан ежегодно сдвигается назад на эти же дни.

© Фото: © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый день месяца Рамадан из-за несоответствия двух календарей может выпасть как один, так и два раза за год. И теперь такое редкое явление может случиться через 5 лет.

Рамадан в 2030 году

В 2030 году месяц Рамадан полностью пройдет примерно с 5 января по 3 февраля. В этом же году месяц Рамадан также начнется приблизительно 25-26 декабря.

Календарь
© Фото: © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таким образом, последователи ислама в 2030 году будут соблюдать пост в общей сложности 36 дней – полный 30-дневный месяц в 1451 году хиджры и порядка 6 дней 1452 года.

Почему в 2030 году будет два Рамадана?

Два месяца Рамадан в 2030 году возможны благодаря несовпадению мусульманского лунного и григорианского солнечного календарей.

© Фото: © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Такое является случается редко, а если быть точнее, раз в 33 года. В последний раз оно выпало в 1997 году, а после 2030 года оно может повториться в 2063 году.

Стоит добавить, что оба поста в 2030 году приходятся на зимний период. Дневное время суток будет коротким, и продолжительность поста, соответственно, наименьшей.

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