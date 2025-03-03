Итикаф в Рамадан 2025: что это, виды, сколько длится и где совершать?

Итикаф – сунна пророка Мухаммеда. Что такое итикаф? Сколько длится итикаф? Где нужно совершать итикаф? Можно ли женщинам соблюдать итикаф?

До завершения священного месяца Рамадан остается 10 дней. К этим дням мусульмане подходят особенно, поскольку впереди ждет и ночь Предопределения, и праздник Ураза-байрам.

Однако последняя декада Рамадана связана и с временным отходом от мирской жизни для поклонения Богу. Данный обряд называется итикаф и является сунной пророка Мухаммеда.

Что такое итикаф?

Итикаф – временное уединение или пребывание мусульманина во время священного месяца Рамадан. Является сунной пророка Мухаммеда, поэтому итикаф имеет большое значение.

© Фото: © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пребывающего в состоянии итикафа верующего принять называть "мутакифом" или "акифом". Данный обряд упоминается в 187 аяте 2-й суры "аль-Бакара" ("Корова") священного Корана.

"Не приближайтесь к ним (супругам), когда вы находитесь в мечетях в состоянии итикафа. Таковы ограничения Всевышнего, не приближайтесь к ним"

Виды итикафа

Различают три вида итикафа:

Ваджиб итикаф – обряд, совершающийся мусульманином вследствие назра (клятвы или обещания). Если верующий дает обет соблюдать итикаф, то он становится для него обязательным.

Мустахаб итикаф или итикаф нафиль – добровольный итикаф, который можно совершать в любое время года с намерением поклоняться Всевышнему.

Итикаф мансун или сунна-муаккада итикаф – добровольный итикаф, совершаемый в течение последних 10 дней месяца Рамадан. Название исходит из практики посланника Аллаха соблюдать итикаф в священный месяц.

© Фото: © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько длится итикаф?

Итикаф в Рамадан совершается в течение последних 10 дней месяца. Этот период наступает в ночь с 20 на 21 день Рамадана и завершается после появления луны месяца Шавваль.

© Фото: © Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Мусульманам лучше соблюдать итикаф все последние 10 дней Рамадана, как это делал пророк. Но верующий может также находиться в мечети столько дней, сколько сможет (пусть даже одну ночь).

Итикаф в мечети и дома

Единственным местом для соблюдения итикафа служит мечеть, где читается азан и совершаются все пять обязательных намазов. Итикаф в домашних условиях недействителен.

© Фото: © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли женщинам делать итикаф?

Женщине дозволено совершать итикаф. Данный обряд является сунной как для мужского, так и для женского полов. Замужняя женщина при этом должна попросить разрешения у своего мужа.