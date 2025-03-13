Крепость "Ахульго" примет ифтар от главы Дагестана

В крепости "Ахульго" состоится коллективный ифтар от имени главы Дагестана. Проведение такого мероприятия стало традиционным событием.

В крепости "Ахульго" в Унцукульском районе Дагестана 23 марта состоится ифтар для защитников Отечества и семей участников СВО от главы республики Сергея Меликова.

Отмечается, что в этом месте состоялось одно из главных сражений Кавказской войны, а сейчас возведен мемориальный комплекс, ставший символом дружбы и согласия.

Стоит добавить, что проведение ифтара в Унцукульском районе – традиционное событие, которое объединяет тысячи верующих. Событие начнется в 16:00, пишет РИА Дагестан.