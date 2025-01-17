Вестник Кавказа

В Дагестане пройдет республиканский ифтар от имени Сергея Меликова

В Дагестане пройдет республиканский ифтар от имени Сергея Меликова
© Фото: пресс-служба главы Дагестана
Глава Дагестана Сергей Меликов по сложившейся традиции в следующую среду, 26 марта, даст республиканский ифтар в каспийском спорткомплексе имени Али Алиева.

Жителей Дагестана в предстоящую среду ждет республиканский ифтар в спорткомплексе имени Али Алиева в Каспийске, который даст при поддержке муфтията региона глава республики Сергей Меликов, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Гостей ждут традиционные угощения, выступления богословов и конкурсы с ценными подарками, передает "АиФ-Дагестан". 

Столь значимые события в стране проходят с размахом – годом ранее ифтар собрал более 10 тыс человек и представителей девяти исламских стран и стал одним из самых масштабных событий в регионе, передает пресс-служба администрации главы Дагестана.

Годом ранее ифтар такого масштаба сопровождался музыкальными импровизациями нашидов (мусульманским песнопением, традиционно исполняемым мужским вокалом соло или в хоре без сопровождения музыкальных инструментов, акапелла), мультимедийным шоу и праздничным фейерверком.

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