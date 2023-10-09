Хезболла напала на Израиль – официально

Опубликовано: 23:01, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Военное крыло ливанского движения "Хезболла" официально заявило о начале операции против армии Израиля. Ранее сообщалось об обстрелах между ЦАХАЛ и "Хезболлой".

Действующее в Ливане движение "Хезболла" начало военную операцию против Израиля. Соответствующее официальное сообщение предало огласке его военное крыло, передает телеканал Al Mayadeen.

В заявлении отмечается, что в данный момент боевые действия ведутся в отношении израильских позиций на границе с Ливаном, то есть на севере Израиля.

В частности, бойцы "Хезболлы" обстреляли управляемыми ракетами командный пункт одной из израильских бригад.