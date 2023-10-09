Хезболла напала на Израиль – официально

Военное крыло ливанского движения "Хезболла" официально заявило о начале операции против армии Израиля. Ранее сообщалось об обстрелах между ЦАХАЛ и "Хезболлой".
Действующее в Ливане движение "Хезболла" начало военную операцию против Израиля. Соответствующее официальное сообщение предало огласке его военное крыло, передает телеканал Al Mayadeen.
В заявлении отмечается, что в данный момент боевые действия ведутся в отношении израильских позиций на границе с Ливаном, то есть на севере Израиля.
В частности, бойцы "Хезболлы" обстреляли управляемыми ракетами командный пункт одной из израильских бригад.