Европейские авиакомпании продлили ограничения полетов в Бейрут

Франция, Италия и Германия решили продлить решение об отказе летать в Ближневосточный регион. Временные ограничения пока введены до 8 августа.

Из-за напряженности в регионе Ближнего Востока ряд европейских авиаперевозчиков решили продлить отмену полетов в Бейрут до 8 августа включительно. Ранее ограничение было введено до сегодняшнего дня.

Франция

Самолеты авиакомпании из Франции Air France и ее дочерняя структура Transavia France не будут летать в Бейрут из Парижа. Возобновление рейсов будет зависеть от ситуации в регионе. О том, что их самолеты не будут отправляться в Ливан, было объявлено 29 июля.

Италия

Авиаперевозчик ITA Airways последовал примеру Франции и тоже продлил ограничение полетов на Ближний Восток предварительно до 8 августа. Итальянские самолеты пока воздержаться от рейсов в Тель-Авив. Причина та же самая – нестабильная ситуация в регионе.

Германия

Lufthansa Group и авиакомпании, которые в нее входят, изначально ограничила полеты в Бейрут, Тель-Авив и Тегеран до 8 августа. Продление срока будет связано с результатами анализа безопасности специалистов.