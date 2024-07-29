Вестник Кавказа

ITA Airways ограничила полеты в Израиль

ITA Airways ограничила полеты в Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупный авиаперевозчик ITA Airways временно приостановил рейсы из Италии в Израиль с 1 августа. На данный момент ограничения введены до 6 августа.

Еще одна европейская авиакомпания ограничила полеты в Израиль – самолеты итальянской ITA Airways не летают в Тель-Авив на временной основе, рассказали в авиакомпании.

«Да, как и некоторые другие компании, мы с 1 августа приостановили полеты в Тель-Авив с целью гарантировать безопасность пассажиров и наших экипажей»

- ITA Airways

Авиаперевозчик приостановил полеты на срок до 6 августа включительно.

Ранее власти Италии призвали своих граждан отказаться от посещения Израиля. Аналогичные рекомендации дали Германия и Франция.  Помимо этого, они попросили воздержаться от поездок в Ливан. ITA Airways, в том числе, временно ограничила полеты в республику.

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