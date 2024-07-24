Turkish Airlines временно отказались от полетов в Ливан

Turkish Airlines прервали на неопределенный срок полеты в Ливан. Ранее от полетов в эту страну отказались авиакомпании Transavia, Lufthansa и Air France.

Авиакомпания Turkish Airlines приостановила на неопределенное время все полеты в Бейрут. Об этом сообщают турецкие СМИ.

При этом никаких заявлений от самого авиаперевозчика пока не последовало.

Ранее на этой неделе турецкая авиакомпания отменила рейсы из Стамбула на фоне обострения на Ближнем Востоке и возросшей угрозы безопасности при полетах в регионе. Рейсы в Ливан были отменены несколько дней назад.

Напомним, об отмене рейсов в Бейрут также сообщили авиакомпании Transavia, Lufthansa и Air France.

В минувшую субботу "Хезболла" атаковала с территории Ливана футбольную площадку в Израиле, где играли дети. В результате массированного ракетного обстрела погибло 12 человек, примерно 40 были ранены. В Израиле пообещали жестко ответить на эту атаку.