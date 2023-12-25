Антиазербайджанская резолюция: Франция разгромила саму себя

Французский Сенат, верхняя палата парламента, принял очередную антиазербайджанскую резолюцию. Третью за последние два года. Такую же бессмысленную и лицемерную, как предыдущие две. Расскажем, что это за резолюция, кому и зачем она была нужна.

"За" резолюцию проголосовало 336 сенаторов. Против – один - парламентарий Натали Гуле. В резолюции французский Сенат вдруг обратил внимание на прошедшую еще в сентябре минувшего года антитеррористическую операцию Азербайджана в Карабахе, что привело к установлению полной юрисдикции Баку над остатками сепаратистовского режима. Поздновато отреагировали, но на то были свои причины.

С чем суть антиазербайджанской резолюции?

Если коротко, то французские сенаторы осудили совершенно законный акт правительства Азербайджана.

В резолюции содержаться угрозы в адрес Азербайджана в случае нарушения границ Армении, хотя операция против сепаратистов проходила только на территории Азербайджана.

Резолюция призвала вернуть в Карабах бежавшее оттуда армянское население и обеспечить его безопасность, хотя население это никто не выгонял и не трогал.

Есть в резолюции и призыв к санкциям против Азербайджана и его руководителей.

Все это было уже в предыдущих резолюциях. Но резолюции эти пустые документы. Они никого в мире, включая Францию, ни к чему не обязывают. Кстати, французские СМИ и аналитики все это броуновское движение своей верхней палаты почти не заметили. Дело даже не в том, что французов вся эта история не интересует. Просто она надоела. Об этом заявила все та же отважная и честная Натали Гуле:

Эта резолюция не имеет ничего общего с реальностью!

Что стало поводом для очередной резолюции?

Поводом для очередного повторения французского парламентского фарса стала паника, в которую погрузился официальный Ереван после интервью азербайджанским СМИ Ильхама Алиева 10 января. В том интервью было несколько важных и решительных заявлений:

Мирного соглашения между Баку и Ереваном не будет без решения вопроса о транспортном коридоре по армянской территории между западными районами Азербайджана и Нахчываном. Не и будет соответственно и договора о границе. Коридор этот должен быть двусторонним, перевозимые грузы не должны подвергаться контролю армянской стороны, так как юридически это будут перевозки из Азербайджана в Азербайджан. Вопрос о принадлежности Армении ее нынешних южных территорий, так называемого Западного Зангезура, может быть поставлен под сомнение на основании карт 1920 года. Франция не сыграла никакой роли в прекращении боевых действий Второй Карабахской войны, и роль ее в развитии ситуации на Южном Кавказе только отрицательная.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Алиева понять можно. В течение трех лет, прошедших после освобождения оккупированных армянскими войсками районов Азербайджана, официальный Ереван всячески уклонялся от выполнения взятых на себя после военного поражения обязательств. В итоге у Баку терпение лопнуло, что привело к проведению в сентябре 2023 года молниеносной антитеррористической операции азербайджанской армии. Она вернула всю территорию Карабаха под контроль Азербайджана и окончательно ликвидировала сепаратистский режим в Карабахе.

Но и это не привело к изменению позиции официального Еревана по фактическому саботированию мирных переговоров.

Почему Армения начала искать покровителей?

Понять Пашиняна и его правительство тоже можно. Дело в том, что трехстороннее Заявление от 9-10 ноября 2020 года, положившее конец боевым действиям Второй Карабахской войны, подписанное руководителями России, Азербайджана и Армении, было вовсе не абстрактным политико-дипломатическим актом. По сути это был акт о капитуляции армянских оккупационных вооруженных сил, которые в течение почти 30 лет вопреки всякому праву удерживали и разоряли суверенную территорию Азербайджана. На основании акта о капитуляции остаткам армянских сил удалось избежать полного уничтожения. Армения сумела вывести большую их часть.

Таким образом переговоры по реализации этого Заявления и по выработке мирного договора между Баку и Ереваном должны были повлечь за собой признание Арменией своего поражения и компенсации Азербайджану понесенных потерь. Создание транспортного коридора в Нахчыван под контролем ФСБ России, как и предполагалось в трехстороннем Заявлении, и есть главная контрибуция Армении за разрушительную оккупацию азербайджанских земель.

Ереван выполнять требование подписанного им же соглашения не желает. Правительство Пашиняна готово обсуждать мирный договор и делимитацию границ так, как будто не было войны, агрессии, оккупации, этнических чисток и тотального разрушения азербайджанских городов и сел, десятков тысяч погибших, сокрушительного поражения армянских оккупационных войск. Но так в истории не бывает. Потерпевший поражение и капитулировавший агрессор должен заплатить.

Пашинян этого не хочет. Но козырей, чтобы выложить на стол переговоров с Азербайджаном правительству Армении тоже нечего: армии нет, республика бедна, экономика в ужасном состоянии, геополитически Армения зажата между государствами, которых сама объявила своими врагами.

Выход, как его видят в Ереване, один – опереться на поддержку кого-то из сильных мира сего. Как это делали армянская диаспора и правительство Республики Армения всегда.

В Армении почему-то считали, что ее как всегда защитит Россия. Надеялись на это в Ереване и во время Второй Карабахской войны. Но Кремль показал, что не собирается защищать армянскую оккупацию азербайджанских земель. Ни с точки зрения юридической, ни с позиции моральной Россия никогда не обязывалась силой отстаивать агрессивные и противоправные действия своего союзника.

Тогда Ереван стал искать покровителей в других концах мира, развернувшись спиной к России. Но Армения – союзник РФ, она связана с Россией множеством обязательств, на территории Армении стоят российские войска и подразделения ФСБ. И этот разворот совпал с попытками Запада в рамках глобального конфликта с Москвой выбросить Россию с Южного Кавказа.

Почему активизировалась Европа?

Показывая себя новыми защитниками Армении, официальные лица ЕС, и особенно Франции – хотя в этом с меньшим энтузиазмом принимали участие и представители других западных стран – стали делать грозные окрики в адрес Баку, грозя ему некими невнятными последствиями за попытку добиться от Еревана выполнения обязательств по заявлению 2020 года.

Именно этим противостоянием с Россией, а не каким-то особенно отрицательным отношением к Азербайджану, и нужно объяснить ту критику, которая раздается из европейских кабинетов в адрес официального Баку. Хотя азербайджанскому руководству от этого легче не становится, и оно все более резко отвечает на выпады Запада.

Серьезных претензий у Запада к Азербайджану нет. Азербайджан - светская страна со всеми атрибутами современной политической и социальной систем. Азербайджанские нефть и газ, добываемые с участием западных компаний, эффективно поддерживают экономику Европы в условиях энергетического кризиса и геополитической напряженности. В военно-политических авантюрах Баку не замечен, и даже законные действия по освобождению своей территории Азербайджан всегда обосновывал решениями международных организаций.

В этой ситуации Франция и берет на себя малоадекватную роль передового отряда Запада по выдавливанию России с Южного Кавказа. Она же громче всех пытается покрикивать на Азербайджан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какова роль армянской диаспоры?

Важным фактором остается большая и богатая армянская община Франции. Она контролирует голосование своих соотечественников, и поэтому имеет лоббистские группы как в основных политических партиях, больших муниципалитетах - в том числе парижском, - так и в обеих палатах парламента страны. Именно это лобби и организует принятие осуждающих Азербайджан, оторванных от реальности резолюций.

Вот и теперь, в январе 2024 года, это лобби протащило через Сенат очередной такой документ. Он предназначен для успокоения впавшего в ступор после последних заявления Алиева армянского правительства. Хоть как-то, хоть где-то показать, что про Ереван с него внешнеполитическими ляпами и военными поражениями помнят. И что его, вроде бы, защищают.

Могут ли Азербайджану грозить политические или экономические санкции?

Категорически нет, поскольку:

Азербайджан не совершал ничего, за что страну или ее лидеров могут подвергнуть обструкции. Все силовые действия последних семи лет против оккупантов и сепаратистов совершены азербайджанцами на своей территории, суверенность которой признана всем миром. В ходе операций по освобождению своей земли Азербайджан опирался на международное право, в частности, на четыре резолюции Совбеза ООН, признававшие факт армянской оккупации и призывавшие оккупантов убраться из Азербайджана. Действуя силовыми методами, азербайджанские войска не пересекли границы Армении. Кроме того, весь мир знает, что точно установленной границы из-за агрессивных действий армянской стороны между Азербайджаном и Арменией до сих пор нет. В отличие от Армении, осуществившей депортацию из Карабаха и других оккупированных районов не менее 700 тыс. азербайджанцев, тысячи которых были убиты, Азербайджан в ходе освобождения оккупированных земель не совершал насилия над армянским населением. Все уехавшие из Карабаха армяне покинули его добровольно, до соприкосновения с азербайджанскими военными.

В этих условиях ни одна международная организация, включая структуры ЕС, и даже французские власти, не могут ввести против Азербайджана никаких санкций. Для санкций нужны основания, а оснований нет. У западных демократий много недостатков, идея справедливости просыпается у них лишь время от времени, но представление о законе и порядке там есть. И чтобы отодвинуть в сторону эти закон и порядок понадобится нечто большее, чем надоевшие Западу стенания склонного к беспринципности армянского политического класса.

Каковы будут последствия резолюции?

Одно важное последствие резолюция иметь все-таки будет. Она нанесет еще один удар по отношениям Парижа и Баку. Может, этого и добивается армянская сторона? Но следует признать, что французские политики проявляют в этом деле энтузиазм, достойный лучшего применения.

В столице Азербайджана после десятилетий оккупации части своей территории, после гибели тысяч гражданских и военных в борьбе за освобождение этих земель, после полного разрушения десятков городов и сотен деревень, не склонны вслушиваться в лицемерные нотации официального Парижа.

Во взаимоотношениях двух стран дело уже дошло до высылки дипломатов и шпионских скандалов, а также до того, чего бедная Франция не знала столетиями, а теперь узнала благодаря армянским хулиганам в своих городах: до разрушения памятников поэтам и интеллектуалам. Имею в виду вандализм в отношении памятника азербайджанской поэтессе Натаван в городе Эвиан-ле-Бен.

Любая попытка французских властей любого уровня попытаться продвинуть идею санкций против Азербайджана в пространство реальной политики приведет к тому, что из азербайджанских проектов (и с Южного Кавказа вообще) вылетят все оставшиеся французские компании. И первой будетTotal Energi, участвующая в разработке нефтяных и газовых месторождений в Азербайджане.