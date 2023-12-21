Среди кого Макрон ищет поддержку?

Эльмар Гусейнов

11 января президент Франции Эммануэль Макрон сформировал новое правительство, которое уже успело побить все рекорды по скандалам. Расскажем, в чем их суть, какие цели преследует новый Кабмин, а также где и зачем Макрон ищет союзников.

Зачем Марону "такое" правительство?

Правительство возглавил открытый молодой гей Габриэль Аттал, а министерством иностранных дел теперь рулит другой гей, Стефан Сежурне, бывший возлюбленный нового премьер-министра. И убежденный сторонник Армении в ее конфликте с Азербайджаном.

Правительство должно решить тактические и стратегические проблемы Макрона в перспективе ближайших 3-4 лет. Франции скоро предстоят выборы в Европарламент, а в 2026 году муниципальные выборы. Партии "Возрождение" (Renaissance) Макрона, положение которой с точки зрения избирательных перспектив очень тяжелое, понадобятся все доступные избиратели – и геев (а это не меньше 10 процентов населения страны), и армянской общины. Поэтому проармянская внешняя политика и внутренняя азербайджанофобия неизбежны, пока Францией рулят Макрон и его сподвижники.

Амели Удеа-Кастера

Первая, самая ближняя задача президента Франции – успешно провести Олимпиаду в Париже в нынешнем году. Для этого во главе объединенного министерства народного образования, молодежи, спорта и Олимпиады поставлена Амели Удеа-Кастера. Никакого отношения к образованию она не имеет. Это опытный менеджер, бывший директор по маркетингу страховой корпорации AXA. До последнего времени она рулила французской Федерацией тенниса, откуда и была в 2022 году "парашютирована", как любят говорить французы, на министерство по делам спорта и олимпийских игр, а теперь получила еще ведомства просвещения и по делам молодежи.

Вроде все ничего, хотя французы не любят, как и любой другой народ, миллионеров среди членов правительства. А Удеа-Кастера в частном бизнесе получала зарплату около 5 миллионов евро в год, в Федерации тенниса – около 1,5 миллионов. Теперь, после ее нового назначения, вскрылся еще один "грех".

Дело в том, что ее дети ходят в частную школу. Вообще-то школа не совсем частная, это школа при одном из парижских церковных приходов. Это в принципе тоже государственные школы. Отличаются эти заведения тем, что за ними внимательно присматривают местные церковные приходы, родители, и в них по желанию детям преподают катехизис. Ходят в эти школы дети вполне обычных французов. И все-таки подобные учебные заведения считаются элитными. То есть они отличаются стабильным составом профессиональных учителей, безопасностью, внутренним порядком. Учитывая, какие проблемы имеет современная французская школа, факт посещения детьми министра элитной школы рассматривается местными левыми как презрение к простым людям и их нуждам.

К тому же пара местных левых общественных организаций сразу же выяснила, что колледж Стансисласа, куда ходят трое детей Удеа-Кастера, известен якобы своими консервативными, гомофобскими и еще какими-то неправильными настроениями.

А какие еще настроения должны быть в католическом колледже, пардон? Но левые не знают слова "справедливость". Короче, скандал.

Все эти факты были обнародованы уже через 7 часов после назначения нового министра. Ей сразу же пришлось оправдываться, причем сделала Удеа-Кастера это наивно, честно и потому неудачно. Министр заявила, что сама посещала такую школу, в которую ходят ее дети, и вообще это ближайшее к ее дому учебное заведение. Левая массовка ей не поверила.

Однако важнее в этой истории то, что в новом назначении менеджера-миллионерши общественность увидела явный поворот самого Макрона в сторону правых политических сил. И тому есть еще одно важнейшее доказательство.

Рашида Дати

Дело в том, что важнейши пост министра культуры в новом правительстве получила незаурядная женщина – Рашида Дати. Эта дама марокканского происхождения в очень молодом возрасте была министром юстиции при правом президенте Николя Саркози и считается его верным сторонником.

Рашида Дати имеет свой взгляд на многие явления французской политики. В частности, она не разделяет азербайджанофобию, охватившую медийное и политическое пространство современной Франции.

Французские аналитики уверены, что назначение Рашиды Дати имеет дальний прицел. Она уже боролась за пост мэра Парижа с нынешней главой французской столицы Анн Идальго и не скрывает, что намерена отобрать парижскую ратушу у представительницы соцпартии. Кстати, Идальго – одна из наиболее ярых и наглых ненавистников Азербайджана и такая же ярая сторонница Армении в конфликте двух государств.

Выборы в Париже должны пройти в 2026 году. Сейчас Рашида Дати возглавляет мэрию VII, очень буржуазного округа французской столицы. Если предположения о политическом союзе Макрона и правых верны, то через два года на выборах мэра Дати может обойти Идальго, и Париж опять перейдет под контроль правых.

А для целеустремленного политика кресло мэра Парижа – хороший трамплин для штурма Елисейского дворца. Выборы президента во Франции пройдут в 2027 году. И Макрон баллотироваться на них – в третий раз подряд - больше не сможет. А Дати это вполне по силам.

Катрин Вотрен

О возможном союзе Макрона с правыми говорит еще одно назначение в правительстве Аттала. Одно из ключевых социальных министерств - труда, здравоохранения и солидарности - возглавила Катрин Вотрен, в свое время член UMP, бывшей партии опять-таки Саркози.

Сообщество геев и лесбиянок Франции никак не может простить Вотрен то, что она в свое время резко выступала против закона о браках для гомосексуалистов.

Зачем Макрону поворот вправо?

Затем же, зачем ему союз с геями и армянскими националистами. Потеряв пост президента, он получит возможность удержаться у власти, обеспечив своей партии "Возрождение" уверенные позиции в местных органах власти, в Национальном собрании и Европарламенте.

На выборах в Европарламент макронистов будет теснить партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Здесь без поддержки традиционных правых макронистам не обойтись.

Чтобы обеспечить себе поддержку на местных и парламентских выборах в Париже и парижском регионе тоже нужна поддержка правых – и здесь победа Рашиды Дати в 2026 году будет залогом успеха. Своих людей у Макрона в Париже нет. А это все-таки буржуазный и в целом правый город.

Итак, Макрон, Дати и правые – вот ключевые понятия ближайших политических баталий во Франции. Вот перекресток возможностей и перспектив для тех, кто внимательно следит за курсом Франции – великой, но заблудившейся при Макроне страны.