ЕС внедряет Армению в свои силовые структуры

Армения продолжает усиливать контакты с Европой. На этот раз отличился министр обороны. Сурен Папикян на днях встретился с главой управления Европейской службы внешних дел (EEAS) Рори Домми и обсудил сотрудничество в области безопасности.

Переговоры прошли в рамках визита Рори Домми в Армению. На встречу с Суреном Папикяном он прибыл в компании руководителя представительства ЕС в республике, посла Василиса Марагоса. Дипломат и министр обороны обсудили сотрудничество между Ереваном и Брюсселем.

Кроме того, глава EEAS пообщался с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и обсудил с ним поддержку Евросоюзом республики через Европейский фонд мира (European Peace Facility).

Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент, который расширяет возможности ЕС выступать в качестве гаранта глобальной безопасности. Он был создан еврочиновниками в марте 2021 года для "сохранения мира, предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности". Его общий бюджет на период 2021-2027 годов составляет более 12 млрд евро, с годовыми потолками от 399 млн евро в 2021 году до 2,480 млрд евро в 2027 году.

Армянская сторона довольна сотрудничеством с ЕС. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян положительно оценил кооперацию с Евросоюзом в сфере безопасности и уровень диалога. В прошлом году у Еревана уже был опыт работы с европейскими структурами в области безопасности. В феврале 2023 года ЕС запустил двухлетнюю "наблюдательную" миссию в Армении (EUMA) с официальной целью "стабилизации приграничных с Азербайджаном районов, укрепления доверия и безопасности и стимулирования нормализации отношений Еревана с Баку".

Активность Евросоюза на Южном Кавказе во многом сейчас проецируется через Армению, а не через Грузию. Хотя Грузия получила статус кандидата в члены ЕС, Тбилиси все еще сохраняет баланс в отношениях с Европой и Россией. Ереван же по-прежнему состоит в военных (ОДКБ) и экономических (ЕАЭС) союзах с Москвой, но делает все более уверенные шаги в сторону Запада.

В конце 2023 года правительство Никола Пашиняна совершило ряд решительных действий по сближению с ЕС и Западом, в целом. Это и подключение к Римскому статуту МУС, и участие в гуманитарных конференциях по Украине, и военные учения с США. Пашинян объявил о готовности интегрироваться с Евросоюзом в любом виде, к какому готов Брюссель, и начал игнорировать встречи в формате ОДКБ.

Если раньше для Москвы все эти шаги казались неожиданными и резкими, то сейчас дрейф Еревана на Запад стал очевидным трендом. Недавно в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров прямо сказал, что Армения, поддаваясь уговорам Запада, меняет союз с Россией на туманные обещания. Лавров также добавил, что правительство Пашиняна сваливает вину за крах сепаратистского проекта в Азербайджане на РФ, чтобы оправдать разворот на запад. Тем не менее, Армения остается стратегическим партнером России, добавил он.

Страны Европы поддерживают усилия институтов ЕС по отрыву Южного Кавказа от России. Недавно выяснилось, что на этом поле активно работает не только армяноориентированная Франция - ее президент Эмманюэль Макрон не раз обвинял Россию в дестабилизации региона. Втихую, но не менее напористо действуют и немцы. Осведомленный источник ТАСС сообщил, что Германия подстегивает Армению на вывод российских пограничников взамен на финансовую помощь и поддержку по "удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза".

После завершения Карабахской войны ЕС пытался работать на двух фронтах одновременно. С одной стороны, он поддерживал Армению и ее обиды на Россию за поражение в войне, с другой - инициировал и организовывал встречу Пашиняна с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. После того, как в сентябре 2023 года в Карабахском экономическом районе был восстановлен конституционный строй Азербайджана, переговоры в Брюсселе утратили былую значимость. Баку и Ереван могут договариваться в любой точке мира, а поддержка ЕС и Франции Армении уже ничего не сулит.

А вот в вопросе евроинтеграции Армении наступила новая фаза, и у Пашиняна уже не осталось сдерживающих механизмов для сохранения видимости союзнических отношений с Россией.