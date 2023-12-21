Германия тянет Армению на себя

Германия готова оказать Армении финансовую поддержку, если та предпримет ряд антироссийских шагов, в том числе форсирует вывод из страны российских пограничников и очистит свое руководство от русофилов.

Германия заинтересована в скорейшем выводе российских пограничников из Армении, предлагая Еревану финансовую поддержку за это и другие антироссийские шаги, сообщил осведомленный источник.

"Германия стремится втянуть Армению в антироссийскую политику Запада. Задача Берлина - максимально рассорить Ереван с Москвой. Немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию Вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов. Взамен Берлин предлагает оказывать Еревану финансово-техническую помощь, а также поддержку усилиям правительства Никола Пашиняна по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза"

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Ереван, поддавшись на уговоры Запада, пытается поменять союз с Москвой на туманные обещания, для чего пытается обвинить Россию во всех бедах, включая утрату Карабаха. В то же время для России Армения была и остается стратегическим партнером на Южном Кавказе, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.