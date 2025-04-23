Вестник Кавказа

Индия сообщает об обстрелах со стороны Пакистана на границе

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ночью Пакистан открыл огонь на индо-пакистанской границе, сообщают в Индии. Обстрел велись в районе Парагвал в Джамму.

Со стороны Пакистана минувшей ночью был открыт огонь на границе с Индией, сообщает индийское агентство ANI со ссылкой на военные источники.

Согласно сообщению, ранее Пакистан открывал огонь только вдоль линии контроля, в ночь на 30 апреля ситуация изменилась, стрельба велась к югу от линии контроля.

"Теперь они обострили ситуацию, нарушив режим прекращения огня вдоль международных границ, открыв ночью огонь вдоль международной границы в секторе Парагвал в Джамму"

– сообщение

Индо-пакистанские отношения обострились после 22 апреля, когда произошел теракт в Джамму и Кашмире, в результате которого погибли десятки человек, в основном индийские туристы.

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