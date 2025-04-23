Вестник Кавказа

Глава МИД РФ совершает первый визит в Доминикану

Глава МИД РФ совершает первый визит в Доминикану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня с первым визитом прибыл в Доминиканскую Республику Сергей Лавров. Дипотношениям России и Доминиканы в этом году исполняется 80 лет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Доминиканскую Республику. Этот визит стал первым в истории.

В Санто-Доминго самолет с российской делегацией прибыл из Рио-де-Жанейро, где Лавров участвовал в СМИД БРИКС. В аэропорту российский министр был встречен недавно назначенным послом РФ в Доминикане Алексеем Серединым.

Лавров 30 апреля встретится с президентом Доминиканы Луисом Абинадером, а также с коллегой Роберто Альваресом.

Глава внешнеполитического ведомства России совершает первый визит в Санто-Доминго в год 80-летия установления дипотношений между странами.

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