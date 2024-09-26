Обработка спасает пальмы от долгоносика в Абхазии

Использование пестицидов для борьбы с пальмовым долгоносиком в Абхазии помогает не допустить заболевания пальм, из-за которого деревья в итоге приходится вырубать.

Борьба против вредителя пальмового долгоносика приносит свои плоды и позволяет сохранить пальмы, не вырубая их, рассказал председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.

Чиновник сообщил, что в Сухуме на постоянной основе ведется мониторинг и по необходимости обработка пальм, причем самый подходящий для нее период был установлен при участии Института экологии, передает радио Sputnik.

"В первый год мы вырубили в городе 18 пальм. Со второго года – мы просто, наверное, удачно попали в этот цикл – у нас в городе не вырублена практически ни одна пальма, благодаря тому, что проводится вот это мероприятие"

– Читанава

Глава Госкомитета посетовал, что в других районах, в частности, в Гагре и Афоне, дела обстоят печально. Чиновник подчеркнул, что препарат для обработки предоставляется бесплатно, для этого нужно просто обратиться в ведомство. Но вне столицы Абхазии борьба с вредителем ведется не так активно, и результат такого отношения налицо.

Читанава привел в пример недавний случай, когда он, проезжая через Афон, увидел больную пальму, которая уже не подлежала никакому лечению.