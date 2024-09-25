Гектары цитрусовых плантаций погибли от пожара в Абхазии

В Галском районе Абхазии вторые сутки полыхает пожар. Очаг возгорания находится около цитрусовых плантаций, которые сильно пострадали из-за огня.
Более 20 га цитрусовых цитрусовых плантаций сгорели из-за пожара в селе Магуиджра в Галском районе Абхазии, рассказали в местном МЧС.
Уже два дня пожарные борются с огнем. В некоторых местах продолжает полыхать сухая трава и деревья. Тушению пожара сильно мешает порывистый ветер.
В ведомстве отметили, что угрозы распространения огня на жилые дома нет, поэтому эвакуация местных жителей не понадобилась.