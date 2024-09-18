Вестник Кавказа

Ландшафтный пожар на площади 75 га потушили в Крыму

Ландшафтный пожар на площади 75 га потушили в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Крыму потушили ландшафтный пожар на площади 75 га. Он горел в Белогорском и Советском районах региона.

Ландшафтный пожар в Крыму, охвативший площадь в 75 га, потушен. Ранее сообщалось, что возгорание затронуло Белогорский и Советский районы.

"30 сентября в 06:00 полная ликвидация пожара"

– Министерство чрезвычайных ситуаций по республике

Стоит отметить, что спасательные службы сработали оперативно. На борьбу с огнем были мобилизованы местные пожарные подразделения, а также привлечены волонтеры. Образованные отряды действовали согласно заранее разработанным планам, что позволило эффективно справляться с ситуацией.

Параллельно велись работы по созданию противопожарных рубежей, которые могли бы остановить дальнейшее распространение огня.

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