Вестник Кавказа

Несколько пожаров ликвидировали в Дагестане за сутки

Несколько пожаров ликвидировали в Дагестане за сутки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане за сутки вспыхнули три пожара – в Махачкале, Кизлярском районе и поселке Сулак. Пострадавших и погибших не было.

За прошедшие сутки в Дагестане вспыхнули три возгорания, все они были уничтожены, пишет пресс-служба дагестанского МЧС.

В Махачкале загорелась машина, которую оперативно потушили работники МЧС. Частично сгорел тент «Газели», но обошлось без жертв и пострадавших.

Второй пожар вспыхнул в сарае дома села Краснооктябрьское Кизлярского района. Спасатели в ходе работ не допустили распространения огня и ликвидировали его, пострадавших нет.

Сарай также горел в доме, который находится в поселке Сулак. Огонь был уничтожен. В ведомстве добавили, что никто не пострадал.

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