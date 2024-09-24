Несколько пожаров ликвидировали в Дагестане за сутки

В Дагестане за сутки вспыхнули три пожара – в Махачкале, Кизлярском районе и поселке Сулак. Пострадавших и погибших не было.

За прошедшие сутки в Дагестане вспыхнули три возгорания, все они были уничтожены, пишет пресс-служба дагестанского МЧС.

В Махачкале загорелась машина, которую оперативно потушили работники МЧС. Частично сгорел тент «Газели», но обошлось без жертв и пострадавших.

Второй пожар вспыхнул в сарае дома села Краснооктябрьское Кизлярского района. Спасатели в ходе работ не допустили распространения огня и ликвидировали его, пострадавших нет.

Сарай также горел в доме, который находится в поселке Сулак. Огонь был уничтожен. В ведомстве добавили, что никто не пострадал.