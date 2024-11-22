Новый Афон попал в рейтинг самых дешевых туристических направлений в декабре

Назван топ-10 самых бюджетных направлений для отдыха в декабре. Рейтинг возглавила Евпатория в Крыму, а Новый Афон занял 8 место.

Новый Афон в Абхазии попал в топ-10 самых дешевых направлений для отдыха в декабре, согласно данным сервиса Tvil.ru. Он занял 8 место.

Путешественнику придется отдать около 2,9 тыс рублей за одну ночь в Новом Афоне. В основном там останавливаются на 5 дней.

Первое место по бюджетности отдыха в декабре заняла Евпатория в Крыму. Там средняя цена одной ночи достигает 2,3 тыс рублей. В среднем там останавливаются на 6 дней.

Самым дорогим направлением в топе стал Севастополь. Одна ночь обойдется туристу в 3 тыс рублей.