© Фото: администрация Нового Афона

Абхазия привлекает не только любителей пляжей и моря, но и паломников. Одно из самых известных мест для паломничества – Новоафонский монастырь в Новом Афоне. Расскажем о его истории, о знаменитой Тропе грешников и о том, где находится монастырь.

Абхазия впечатляет количеством древних храмов, монастырей и их руинами. Самый известный абхазский монастырь – Новоафонский монастырь Симона Кананита в городе Новый Афон.

История Новоафонского монастыря

Монастырь был освещен в 1900 году в присутствии 20 тыс паломников. Строительство заняло 26 лет. Возводили его с 1874 года монахи из Пантелеймоновского монастыря на греческом Афоне. Они выполнили огромный объем работы, в том числе убрали часть Афонской горы.

Монастырь был построен в нововизантийском стиле, что было необычно для Русской православной церкви.

В связи с военными действиями строительство монастыря пришлось приостановить на год через 3 года после его начала, но, как только ситуация стала мирной, оно было возобновлено.

Многие купцы и торговцы приезжали в Новый Афон, чтобы помочь средствами в создании монастыря. Сам Александр III посещал строительство храма вместе со своей семьей и подарил монахам куранты, которые по-прежнему украшают одну из колоколен монастыря. Он также подарил монастырю паровоз, так как на его территории существовала своя железная дорога.

Wikimedia Commons

Альянс царя и настоятеля монастыря позднее послужил основой для строительства часовни и царской аллеи - тропы с кипарисами, протянувшийся от Покровской церкви до Новоафонского монастыря. Александр III часто проходил по этому пути, по нему он шел к монастырю.

Несмотря на все усилия монахов поддерживать Новоафонский монастырь в процветающем состоянии, чтобы он оставался духовным оплотом Кавказа, он все же сильно пострадал в XX веке – начиная с октябрьской революции и заканчивая войной. В советское время в монастыре размещались краеведческий музей, госпиталь и склад. Однако в 1994 году монастырь оправился от невзгод и начал налаживать свое прежнее существование.

Сейчас монастырь состоит из 6 храмов.

Тропа грешников – история

Аллея из кипарисов, известная благодаря Александру III и протянувшаяся от Покровской церкви до Новоафонского монастыря, называется Тропой грешников. Ее длина составляет почти 600 метров, а покрытие полностью выполнено из камня. Сегодня туристов на аллее встречают торговцы, предлагающие сухофрукты, мед и настоящее абхазское вино.

сайт Священной Митрополии Абхазии

Согласно легенде, чтобы очиститься от грехов, нужно пройти на коленях всю длину тропы, от Покровской церкви до Новоафонского монастыря. Это усложняется тем, что аллея имеет ярусное покрытие, но даже сегодня можно встретить людей, выполняющих условия очищения.

Расцвет монастыря

В период своего расцвета монастырь был одним из самых процветающих, как на Кавказе, так и в России. Монастырь был мужским и содержал одновременно более 700 человек.

При монастыре существовали библиотека, различные лавки, две больницы, конный завод, развитое сельское хозяйство и школа для мальчиков-сирот – вместимость школы составляла до 50 учеников.

Стоит отметить, что в монастыре даже выращивали оливковые рощи, а также лимоны и апельсины, которые ранее не росли в этих краях. Монастырь был благочестивым местом, где помогали всем нуждающимся, кормили, лечили и поддерживали.

Wikimedia Commons

Где находится Новоафонский монастырь?

Место для монастыря было тщательно выбрано его создателями. Он находится в городе Новый Афон (Гудаутский район). Неподалеку расположен грот – пещера, где молился один из 12 апостолов Христа - Симон Кананит.

Симон Кананит – кто это?

Согласно библейской истории, апостол Симон считался сводным братом Христа. Именно на его бракосочетании был проявлен первый чудесный знак, когда вода превратилась в благоуханное вино.

По преданию, в 55 году н.э., Симон Кананит проповедовал на Кавказе. Вместе с апостолом Андреем Первозванным они посетили вершины гор Осетии, далее отправились в Абхазию и остановились в городе Севасте (теперь известном как Сухум).

Sergei Kazantsev, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

После уход Андрея, Симон Кананит уединился в пещере, которая раскинулась на берегу реки Псырцха. Благодаря его проповедям, в Абхазии перестали проводить языческие жертвоприношения. Так было поставлено начало на пути крещения в землях Абхазии.

Существуют две версии о смерти Симона. По первой версии, его поймали рядом со его пещерой и отсекли голову. Вторая версия рассказывает о его мученической смерти через распиливание. Христиане захоронили его тело, и в IV веке был построен храм, посвященный ему. В 1830 году монахи прорубили вход в обитель Симона и построили лестницу, чтобы каждый был в состоянии почитать это святое место. Спустя много столетий рядом с храмом был возведен Новоафонский монастырь.