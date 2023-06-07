Религия Абхазии

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Отдых в Абхазии может принести пользу не только телу, но и душе - она примечательна духовными богатствами. В светской республике мирно уживается множество религий: абхазский монотеизм, христианство, ислам...

В Абхазии мирно сосуществуют сразу несколько религий. Большинство жителей республики - около 60% - христиане, причем в основном православные, распространен также католицизм. Мусульмане в Абхазии составляют примерно 16% населения. Атеистами считают себя около 8% абхазов. Есть и язычники, а также многие другие, более малочисленные, религиозные общины.

В то же время, в реальности многие из тех, кто относит себя, например, к числу христиан или мусульман, исповедуют традиционную религию - абхазский монотеизм, отмечают ее праздники и выполняет ее ритуалы и обряды.

Отметим, что, согласно Конституции, Абхазия - светское государство, жителям которого гарантирована свобода совести и религиозных взглядов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абхазский монотеизм

Абхазский монотеизм - это традиционная религия абхазов. Как показали исследования Института востоковедения РАН в 1990-е годы, именно ее придерживаются большинство абхазов, независимо от того, считают они себя православными, католиками или, скажем, мусульманами. Фактически монотеизм лежит в основе мировоззрения всех абхазов. ,

Монотеизм иногда путают с язычеством, однако это совершенно разные религии. Язычество предполагает веру во множество богов, монотеизм - веру в единого бога.

Абхазы верят, что мир существует благодаря божественному промыслу - он был создан единым, абсолютно бесконечным Богом-Творцом - Анцва. Он всемогущ, благостен и всеведущ, а карает громом и молнией.

Согласно традиционным верованиям абхазов, существует также целый пантеон богов. Среди них:

бог грозы и молнии Афы,

богиня охоты и пчеловодства Анана-Гунда,

богиня земледелия Джаджа,

божество воды Дзызлан и другие.

Священные обряды совершаются в святилищах. В Абхазии насчитывается 7 главных святилищ:

Дыдрыпш-ныха,

Лых-ныха,

Лдзаа-ныха,

Лап-рныха,

Лашкендар,

Елыр-ныха,

Инал-куба.

Эти святилища не похожи на привычные приверженцам других религий места - там может не быть как такового объекта для поклонения, внешне место может ничем не выделяться. Например, святилище Лап-рныха - это одиноко растущая высоко в горах огромная ель. У ее подножия стоит жертвенник, но святым является не он, а само место.

Сайт президента Абхазии

Религиозные каноны нигде не зафиксированы - они передаются в виде традиций и обычаев. Духовные лидеры абхазской традиционной религии - жрецы.

Первый шаг к официальному оформлению традиционных верований был сделан в 2012 году - тогда в Абхазии была создана религиозная организация Совет жрецов.

Христианство в Абхазии

Христианство в Абхазию попало очень рано - уже с середины I века. Его проповедь принесли апостолы Андрей Первозванный, Симон Кананит и Матфей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В начале IV века в Абхазии появилась Пицундская епископия, в VI веке император Юстиниан Великий создал автокефальную Абхазскую Епархию, которую возглавлял архиепископ Себастопольский (Сухум).

Самостоятельная Абхазская Православная Церковь была создана в VIII веке и действовала до конца XVIII века. В 1851 году в Абхазии, которая была тогда частью Российской империи, появилась Абхазская епархия.

В 1918 году, когда Абхазия была оккупирована грузинскими меньшевиками, возникла Сухумо-Абхазская епархия непризнанной на тот момент Грузинской Церкви. Официально этот статус был закреплен в 1943 году - тогда Русская Церковь признала Сухумо-Абхазскую епархию частью Грузинской Церкви.

На протяжении последних 30 лет, с 1993 года Сухумо-Абхазская епархия фактически самостоятельна.

Ислам в Абхазии

Ислам в Абхазию пришел гораздо позже - он начал распространяться после падения Константинополя в 1453 году. Уже в следующем году турки взяли город Себастополис и переименовали его в Сухум.

Резкий рост числа мусульман в Абхазии произошел в первой половине XIX века, во время Кавказской войны. Османская империя пообещала оказать помощь абхазам и адыгам, если примут ислам. Многие пошли на этот шаг. Тогда в Абхазии было создано до десятка деревянных мечетей.