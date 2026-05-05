Вырастет ли нефть до $200?

Цена за баррель нефти достигнет $200 из-за войны США на Ближнем Востоке, такое заявление сделал представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС Эбрахим Зольфагари.

Соответствующий пост был опубликован им в социальных сетях.

"Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Передайте привет нефти за $200"

– Эбрахим Зольфагари

Он отметил, что соглашение Ирана и США пока не может быть достигнуто из-за продолжающейся агрессии Соединенных Штатов в адрес ИРИ.

Ждать ли нефти по $200?

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" в первую очередь уточнил, что цена на нефть в $200 – это условная величина, которую просто удобно называть, так как она выглядит не чрезмерно большой, но достаточно угрожающей для информационного пространства.

Эксперт уточнил также, что, когда говорят про цены на нефть, обычно имеют в виду довольно узкий сегмент рынка, который касается фьючерсов на месяц вперед. То есть это не цены, это фьючерсы на месяц вперед. "При этом есть текущая ценовая реальность – спотовые сделки, сделки на объемы, которые покупают в данный момент. И эта ценовая реальность другая – она примерно на $50 в среднем выше, чем цифры в сегменте фьючерса. И этот разрыв наблюдается практически на протяжении всего ближневосточного конфликта", – обратил внимание он.

"В целом есть некая фьючерсная реальность, которая отражает, скорее, надежду на скорое разрешение конфликта, хотя если об этой надежде говорят 3 месяца подряд, то возникают сомнения. А есть часть рынка, которая касается текущего уровня цен, отражающего возможность сейчас получить необходимые объемы. И в этом спотовом сегменте некоторые сделки уже проходили по уровням выше $250 за баррель. Конечно, это не средняя величина, это не отражение общей ценовой реальности, но это говорит о том, что нефти уже не хватает и в ряде случаев покупатель должен сделать для себя довольно простой выбор. Если он сейчас купит нефть по $200, по $250, сможет ли он продать потом нефтепродукты, полученные из этой нефти, по ценам, которые позволят отбить вложения в сырье? Если считает, что сможет, да, можно пойти и купить. Нефти начинает не хватать, сокращается спрос", – пояснил Александр Фролов.

Таким образом, указал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, рост цены на нефть до $200 действительно возможен, ведь на сегмент фьючерсов большое влияние оказывает информационная повестка. "А в ней мы наблюдаем постоянные уверения, что конфликт закончится скоро закончится, стороны договорятся, Ормузский пролив вот-вот разблокируют – и так на протяжении всех трех месяцев. И, как только рынок свыкнется, что, видимо, этот конфликт надолго, и Ормузский пролив не откроется в ближайшее время, то во фьючерсном сегменте произойдут довольно существенные скачки", – спрогнозировал эксперт.

Когда оправится после кризиса мировой рынок нефти?

Если говорить о том, сколько продлится кризис и когда ситуация вернется в норму после того, как США и Иран заключат сделку, то здесь никакие прогнозы невозможны, заявил Александр Фролов.

"Если открыть Ормузский пролив, причем так, чтобы судоходство через него было открытым и без каких-либо препятствий для какой-либо из сторон, то как минимум те танкеры, которые сейчас находятся в Персидском заливе и до сих пор не могут пройти пролив, его пройдут, и это в моменте значительно увеличит предложение. Но нужно будет еще дождаться, пока эти танкеры дойдут до покупателя, срок – от двух до примерно четырех недель", – предупредил он.

"И даже в этом случае есть масса вопросов, ответ на которые сейчас мы не можем получить. Вопрос первый: каков будет режим судоходства в Ормузском проливе? Если Иран вынудит платить ему за проход или если он будет ограничивать проход для судов из каких-то стран, то ситуация будет одна. Если же за плату любое судно сможет пройти, то это будет другая реальность. В первом случае какие-то объемы так и не смогут попасть на мировой рынок. Такая ситуация может произойти с ОАЭ", – пояснил Александр Фролов.

"Во-вторых, важно, что зона контроля, на которую Иран претендует, значительно шире самого Ормузского пролива и охватывает в том числе эмиратский порт Фуджейра. Какой она будет в итоге – неизвестно. В-третьих, никто не знает, в каком состоянии находится добычная инфраструктура региона. Необходимо не просто открыть пролив, но восстановить полноценную добычу и прежние уровни поставок. И не исключено, что где-то добычная инфраструктура может оказаться в таком положении, что потребуется несколько месяцев на восстановление докризисных уровней добычи", – отметил Александр Фролов.

"Важно также, что в течение второго квартала сформировался значительный отложенный спрос, и в то же время сейчас мир входит в летний сезон высокого спроса, так что потребление нефтепродуктов будет расти. Дефицит же к концу мая превысит отметку в 1 млрд баррелей. И если взять вместе все эти пункты, то становится понятно, что едва ли можно сказать, когда рынок сможет восстановить полноценно и как долго будут продолжаться последствия этого кризиса", – заключил эксперт.